Fortnite prépare l’émote de Bruno Mars à «laisser la porte ouverte»

Fortnite reçoit un set de danse Bruno Mars pour «Laissez la porte ouverte» dans sa dernière mise à jour d’émote.

Le monde massif du jeu en ligne crée une sorte de métaverse, où les stars du monde réel peuvent jouer devant un public virtuel. Travis Scott, Marshmello et même BTS ont profité du statut de Fortnite en tant que lieu de rencontre en ligne. Maintenant, les fans peuvent choisir une nouvelle danse emote de Bruno Mars qui joue un petit clip de sa chanson lorsqu’elle est activée.

Fortnite a lancé sa dernière saison pour le jeu Battle Royale le mois dernier, attirant une nouvelle attention de célébrités. Le développeur Epic Games a même créé un ensemble de sons spécial pour héberger ces événements afin de créer la meilleure expérience virtuelle possible. Les DJ sets de Dominic Fike, J Balvin, Anderson .Paak et autres dominent la scène Party Royale depuis quelques mois.

Le partenariat de Bruno Mars avec Fortnite semble jusqu’à présent se limiter à une émote payante. Pensez-y comme un jeton non fongible (NFT) que les acheteurs ne peuvent acheter que pendant une durée limitée. Ils peuvent continuer à utiliser l’émote dans le jeu longtemps après la fin de la promotion, conférant un certain statut à ceux qui étaient autour et ont de nombreuses danses exclusives pour leurs personnages.

Acheter une émote Bruno Mars pour danser à Fortnite n’est pas différent de l’achat d’un t-shirt lors d’un concert dans les années 90.

L’approche d’Epic Games en matière de répartition des revenus est également un modèle beaucoup plus généreux que la répartition traditionnelle des revenus. Epic vend des jeux sur son front de jeu (pensez à des jeux comme des chansons) pour une répartition de 88% / 12% en faveur du développeur de jeux. Si cette répartition des revenus est aussi l’accord entre artistes partenaires, c’est une approche intéressante.

Epic expérimente également comment récompenser les créateurs qui jouent à ses jeux et les diffuser sur des services comme Twitch ou YouTube. Les influenceurs approuvés par Epic peuvent gagner 5% de leurs ventes sur Epic Games. L’industrie de la musique est en train de trouver comment semer des pistes sur les réseaux sociaux pour attirer l’intérêt – de la même manière que certains développeurs le font avec leurs sorties de jeux.

Epic évolue pour devenir plus qu’une simple société de jeux. Il a acquis HouseParty, un concurrent du Clubhouse l’année dernière. C’est une plate-forme de chat vidéo qui est rapidement devenue l’application gratuite la plus téléchargée sur iOS dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Ils expérimentent également le concept d’influenceurs virtuels, ce dont nous constatons l’essor sur TikTok, Instagram et d’autres médias sociaux.