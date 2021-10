Fortnite présente le festival du film Shortnitemares – Comment regarder et gagner un spray gratuit

Fortnite présente le Shortnitemares Film Festival en jeu !

Fortnite Battle Royale est de retour pendant la saison effrayante du troisième Shortnite Film Festival. Pour célébrer Fortnitemares, Epic Games héberge Shortnitemares, une série de sept courts métrages d’horreur animés disponibles à regarder uniquement dans Fortnite. L’événement aura lieu dans deux jours, et ESTNN est là pour vous donner un aperçu complet sur la façon de regarder et de gagner des récompenses gratuites dans le jeu.

Comment regarder Shortnitemares

La liste de lecture Shortnitemares sera mise en ligne sur Fortnite le 28 octobre à 18 h HE. À ce stade, vous pouvez faire la queue et choisir l’ordre dans lequel vous regardez les sept courts métrages. Vous pouvez également les regarder tous en boucle sur l’écran principal. Ceux qui veulent regarder et jouer simultanément ont la possibilité d’utiliser le paramètre d’image dans l’image. Les observateurs qui passent 30 minutes à Shortnitemares gagneront gratuitement le spray «Spray Matter».

Epic Games présente également la tenue « Kernel Poppy », qui arrive dans la boutique d’objets le 27 octobre à 20 heures, juste à temps pour Shortnitemares. Rejoindre Kernel Poppy est le Back Bling « Slurpy Slush’em » et l’émote « Buttery Buddy ». Ce dernier est une version du Jumbo Popcorn Emote sorti plus tôt cette année.

L’événement Shortnitemares sera disponible du 28 octobre au 1er novembre. Assurez-vous de participer pour voir des œuvres passionnantes de Quantum Builds et gagner une emote gratuite !

Image en vedette : Jeux épiques

