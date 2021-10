Fortnite Pro Noahreyli interdit à tort pendant les qualifications de la saison 8 de la FNCS

Noahreyli de l’organisation d’esports Become Legends a reçu une interdiction accidentelle lors des finales FNCS Qualifier 2.

Le meilleur pro européen de Fortnite Battle Royale – Noah « Noahreyli » Rey – a été banni lors de la deuxième qualification de la saison 8 de la Fortnite Champion Series (FNCS) d’aujourd’hui. Le finaliste à plusieurs reprises de la FNCS a révélé sa dernière interdiction sur Twitter. Cela s’est produit dans le premier match des six de la dernière qualification de la saison 8 d’aujourd’hui, où les équipes se disputent une place pour la finale de la saison 8 le week-end prochain.

La discipline soudaine a pris Noahreyli et ses coéquipiers par surprise, mais la situation évolue et présente des similitudes avec l’interdiction de MrSavage de la saison dernière.

Noahreyli banni de manière inattendue lors des qualifications FNCS

j’ai été banni ?=??? – noahreyli (@noahreyli) 24 octobre 2021

Il n’y avait aucune amorce ni explication à l’interdiction en jeu qui a frappé Noahreyli lors du premier match du FNCS Qualifier 2. Lui et ses coéquipiers – Vadeal et JannisZ – étaient plongés dans une phase finale avant que Noahreyli ne soit retiré du jeu. Le joueur affligé s’est rendu sur Twitter, remettant en question l’interdiction et montrant son lanceur Epic Games, qui indiquait également « Interdit ».

C’est similaire à la saison dernière, où MrSavage a reçu une interdiction, forçant Epic Games à effacer les résultats des deux prochains matchs. Ce scénario malheureux a théoriquement créé un précédent pour de futurs incidents. Cependant, Epic Games n’a pas carrément reconnu l’interdiction inattendue de Noahreyli et a continué sur le deuxième match. Les coéquipiers de Noahreyli, Vadeal et JannisZ, se sont retrouvés sans options alors que 32 équipes se sont engagées dans le deuxième match.

Noahreyli non banni, pas de redémarrage du jeu

pic.twitter.com/KxOAKQpv6v – noahreyli (@noahreyli) 24 octobre 2021

Epic Games a pris la décision exécutive de ne pas redémarrer le jeu un ou deux. Malheureusement, cela signifie que Noahreyli, Vadeal et JannisZ ont raté des points potentiels pour l’intégralité du match numéro deux. Noahreyli s’est adressé à Twitter peu de temps après, déclarant qu’Epic Games l’avait débloqué tout en montrant qu’il n’avait reçu aucun V-Bucks en compensation.

Les trois joueurs ont rejoint la finale des qualifications FNCS 2 dans le match numéro trois avec beaucoup de retard à rattraper. Cette interdiction marque la deuxième de Noahreyli en quatre mois, après une erreur en juin lors de la Thanos Cup. Nous devrons voir ce qui se passe d’autre alors que les meilleurs trios européens s’affrontent pour une chance dans les finales de la saison 8.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur cette histoire en développement.