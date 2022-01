Fortnite Pro Players Top 2021 « Les plus tweetés sur les athlètes Esports »

Twitter Gaming a publié son récapitulatif annuel et Fortnite est apparu en abondance.

Fortnite Battle Royale a connu une autre année réussie en 2021, et ne vous y trompez pas; il s’est passé beaucoup de choses. Ceux qui sont restés au cours des 12 derniers mois auraient vécu cinq saisons entièrement différentes avec diverses armes à utiliser et métas à apprendre. Ce dernier point est devenu un point d’intérêt pour les joueurs professionnels.

Epic Games et d’autres opérateurs de tournois tiers ont remis aux joueurs des millions de dollars en prix. Certaines étoiles montantes se sont établies sur la scène tandis que des joueurs reconnaissables sont restés au sommet de l’échelle de popularité.

Maintenant, Twitter Gaming a publié son récapitulatif annuel pour 2021. Leurs statistiques reflètent les jeux, les joueurs, les organisations et plus encore les plus discutés. En 2020, Fortnite avait une solide présence sur la liste, et cette tendance s’est poursuivie l’année dernière.

Mongraal, Bugha et Benjyfishy les plus parlés des athlètes Esports

La catégorie la plus répandue de Fortnite pour la deuxième année consécutive se trouvait parmi ses meilleurs joueurs. Nous avons vu Kyle « FaZe Mongraal » Jackson, Kyle « SEN Bugha » Giersdorf et Benjy « NRG benjyfishy » Fish dominer la liste en 2020. Encore une fois, ces trois-là occupaient les trois premières places. Parmi les autres, citons le pro de Call of Duty Seth « OpTic Scump » Abner et Carl Martin Erik « G2 Rekkles » Larsson.

Voici le top dix complet :

Mongraal (@Mongraal) — Fortnite Battle Royale Bugha (@bugha) — Fortnite Battle Royale Benjyfishy (@benjyfishy) — Fortnite Battle Royale Scump (@scump) — Call of Duty Rekkles (@RekklesLoL) — League of Legends Nobru (@Nobru) — Free Fire FalleN (@FalleNCS) — CS:GO Mixwell (@Mixwell) — CS:GO TenZ (@TenZOfficial) — Valorant s1mple (@s1mpleO) — CS:GO

Mongraal, Bugha et Benjyfishy sont trois des plus grands noms de Fortnite actuellement et historiquement. Certains se souviendront peut-être de l’exploit monumental de Bugha lors de la Coupe du monde de Fortnite 2019, où il a vaincu 99 autres pour remporter 3 millions de dollars US. Un joueur nord-américain—Bugha a remporté deux événements Fortnite Champion Series (FNCS) l’année dernière et compte actuellement 1,9 million d’abonnés sur Twitter.

Mongraal et Benjyfishy s’affrontent dans la région européenne. Les deux jeunes talents maintiennent une forte audience sur les réseaux sociaux, bénéficiant respectivement de 2,1 millions et 1,8 million d’abonnés. Cela a été une bonne année et les joueurs de Fortnite restent pertinents malgré le fait que le jeu tombe à la dixième place des « plus tweetés à propos du jeu vidéo ».

Les jeux vidéo dont on parle le plus

En ce qui concerne le jeu lui-même, il y a eu une baisse constante de 2020 à 2021. Fortnite est passé du cinquième plus tweeté sur le jeu l’année dernière au dixième cette année. La raison exacte est un mystère, étant donné qu’il ne s’agit que de statistiques brutes tirées directement de Twitter. Dans tous les cas, la présence de Fortnite sur la liste signifie qu’il est toujours pertinent dans le grand schéma.

Voici les dix meilleurs jeux :

Genshin Impact Apex Legends Ensemble Stars Final Fantasy Fate/Grand Order Animal Crossing Knives Out Minecraft Project Sekai Fortnite

@FNCompetitive à la hausse

Le compte Twitter compétitif dédié de Fortnite, qui sécurise le plus d’adeptes de toutes les ligues d’esports l’année dernière, est la dernière statistique qui mérite d’être mentionnée. C’est un signe prometteur de ce que l’avenir réserve au paysage concurrentiel. Dans l’ensemble, malgré une autre année de tournois exclusifs en ligne, Fortnite reste un digne concurrent dans l’espace en pleine croissance de l’esport.

Source : Jeux Twitter