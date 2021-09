Fortnite : quand les points du mode arène sont-ils réinitialisés dans la saison 8 ?

in

Découvrez quand les points du mode Arena sont réinitialisés dans Fortnite Chapter 2 – Season 8.

Les joueurs de Fortnite Battle Royale en sont à presque deux semaines du chapitre 2 – Saison 8 – la dernière mise à jour importante du jeu. Il y a beaucoup à apprendre et à explorer concernant la saison 8, y compris de nouveaux points d’intérêt mineurs (POI), de nouvelles armes et plus encore. Cela a été une expérience agréable jusqu’à présent, mais le jeu a considérablement ralenti pour les joueurs compétitifs.

Epic Games a introduit une période de pré-saison dans la saison 6, offrant aux joueurs la possibilité de découvrir les derniers ajouts et de déterminer s’ils appartiennent ou non à une atmosphère compétitive. Malheureusement, cela signifie une extension des points du mode Arena avant la réinitialisation. Les concurrents attendent avec impatience la réinitialisation du classement du mode Arène pour commencer leur périple vers la Ligue des champions.

Quand les points du mode arène sont-ils réinitialisés ?

La période de pré-saison Arena de la saison 8 se termine le 28 septembre. Cela signifie que les joueurs reviendront en Open League avec zéro point, et ainsi commencera le voyage vers la Ligue des champions. Epic a déjà ajusté le paysage concurrentiel de cette saison, notamment en supprimant Carnage et Venom Mythic Symbiotes et une réduction du brouillard pour augmenter la visibilité.

Ces changements correspondent à l’objectif de la pré-saison du mode Arena de Fortnite. Epic Games se réserve le droit d’ajouter et de supprimer des objets du pool de butin compétitif comme bon lui semble, donc d’autres ajustements sont dus à un moment donné. Néanmoins, les joueurs devraient être prêts à partir le mardi 28 septembre – probablement vers 2 ou 4 heures du matin HNE – pour la réinitialisation du mode Arena.

Changement du système de points du mode arène ?

Le blog compétitif le plus récent d’Epic a mentionné un ajustement des points du mode Arena à venir cette saison. On ne sait pas si cela se produira le 28 septembre, mais c’est quelque chose à garder à l’esprit avant les tournois de la saison 8.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à l’approche du début officiel de la compétition Fortnite dans le chapitre 2 – Saison 8.

