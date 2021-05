Fortnite: Qu’est-ce que Toona Trouble?

Un croisement de bandes dessinées Fortnite Battle Royale semble se préparer avec un personnage emblématique impliqué.

Le compte Twitter officiel de Fortnite a tweeté un art particulier de Meowscles qui interpelle la communauté. Le personnage félin bien-aimé est apparu en bonne place dans le chapitre 2 – Saison 2 avant que son fils Kit ne prenne les rênes de Catty Corner. Maintenant, Fortnite taquine une bande dessinée centrée sur Meowscles qui pourrait devenir une peau basée sur certaines théories qui circulent.

Le Tweet de la bande dessinée Meowscles

On dirait que la curiosité a certainement eu le meilleur de ce chat. Dans quel genre de problème notre ami Meowscles se trouve-t-il maintenant? À suivre … pic.twitter.com/yhHGMHeb05 – Fortnite (@FortniteGame) 5 mai 2021

Le tweet lui-même montre une bande dessinée de Meowscles alors qu’il essaie de manger un poisson. Dans le troisième panneau, Meowscles semble confus alors que l’encre commence à le recouvrir. C’est un tweet relativement simple qui n’offre aucune information précise, mais le «À suivre» confirme presque que d’autres teasers sont en route.

Bande dessinée de bande dessinée sur le chemin?

Reddit a rapidement commencé à théoriser ce que cela pouvait signifier, et certains semblent plausibles. BossJay08 sur le subreddit FortniteBR a souligné un lien entre cette bande dessinée et deux niveaux dans le Battle Pass de la saison 6. Les niveaux 88 et 91 comportent une icône de bannière et un spray qui ressemble à un style de bande dessinée similaire à l’image de Toona Trouble. D’autres ont immédiatement pensé à Mickey Mouse de Disney, considérant le gant sur la main de Meowscles dans le troisième panneau.

Les preuves sont minimes, mais Internet trouve toujours un moyen de décoder les tweets cryptiques d’Epic. Pourrions-nous obtenir un crossover Fortnite x Disney? C’est déjà arrivé, puisque Star Wars et Marvel Comics font tous deux partie de la famille Disney. Si ce n’est pas Mickey Mouse, alors la cosmétique comique Meowscles semble inévitable. Nous devrons finalement attendre de voir ce que Epic présente de plus.

Image de fond: Epic Games

