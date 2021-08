Fortnite : Quoi de neuf dans le patch v17.40 ? RIP Coral Castle, nouveau mode “Imposters”, Wonder Woman et plus

Découvrez les nouveautés de Fortnite Chapter 2 – La dernière mise à jour de la saison 7 !

Le dernier patch de Fortnite est désormais disponible dans le jeu pour que les joueurs puissent en faire l’expérience, et il comporte de nombreux changements passionnants. Le patch v17.40 est la quatrième mise à jour importante du chapitre 2 – Saison 7, qui a nécessité un bref temps d’arrêt alors qu’Epic finalisait tout. Beaucoup appellent émergé quelques heures plus tard l’une des meilleures mises à jour de la saison.

Pour aborder un changement critique, les envahisseurs extraterrestres ont enlevé le château de corail dans le vaisseau mère. Epic a également dévoilé le nouveau mode de jeu “Imposters”. Il y a beaucoup à décomposer, alors rejoignez ESTNN alors que nous mettons en évidence les nouveautés du patch v17.40.

Prenez votre Corail Buddy. La v17.40 arrive le 17 août ! En préparation de la mise à jour, le temps d’arrêt commencera à env. 04h00 HE. Le matchmaking sera désactivé env. 30 minutes avant. pic.twitter.com/9wWMHkPeuJ – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 16 août 2021

Château de corail enlevé

Le château de corail a commencé son processus d’enlèvement dans le vaisseau mère. Après Slurpy Swamp, les fuiteurs et d’autres au sein de la scène Fortnite ont émis l’hypothèse que le château de corail serait le prochain sur la liste, pour le plus grand plaisir de beaucoup. Cette prédiction s’est concrétisée. Bien qu’il reste encore une partie du château de corail, c’est une coquille de lui-même. Les joueurs peuvent trouver une grande partie des restes de POI polarisants dans le vaisseau mère.

“Comme avec Slurpy Swamp lors de son enlèvement, dirigez-vous vers le château de corail pour combattre dans le rayon tracteur à faible gravité du vaisseau mère, en sautant d’une partie déracinée du POI à une autre.”

Mode imposteur

À la suite du jeu à succès « Among Us » qui a frappé la scène du jeu vidéo l’année dernière, Epic présente « Imposters ». Les développeurs ont fait des tests il y a quelques mois avec un mode de jeu similaire. Les joueurs s’aventureraient sur une carte, accompliraient des tâches et les « imposteurs » élimineraient les autres. Désormais, il existe un mode de jeu complet dédié à ce concept.

« Dans Impostors, les joueurs joueront le rôle d’agents ou d’imposteurs stationnés à The Bridge. Terminez des missions telles que calibrer des lamas et fournir des rapports de tempête, mais gardez un œil sur quiconque n’est pas digne de confiance, car les imposteurs saboteront et élimineront quiconque se trouvera sur leur chemin. Signalez tout comportement douteux et votez pour qui vous pensez être un imposteur, mais veillez à ne pas faire de mauvais choix.

Les imposteurs sont maintenant dans le jeu pour que les joueurs puissent les essayer.

Cosmétiques Wonder Woman

Epic a officiellement révélé hier que Wonder Woman de l’univers DC Comics rejoindrait Fortnite. La princesse de Themyscira doit sortir le 19 août et les développeurs se préparent pour son arrivée. Epic organise également une Wonder Woman Cup le 18 août, où les joueurs peuvent gagner gratuitement une tenue cosmétique et un bling back.

Fuite de cosmétiques

NOUVELLES IMAGES DE BOUTIQUE ! pic.twitter.com/2VyWwAffrG – HYPEX (@HYPEX) 17 août 2021

Plusieurs produits cosmétiques et packs de joueurs professionnels ont été révélés pendant le temps d’arrêt du serveur Fortnite. Les joueurs vétérans Saf et Bizzle auront leurs propres collections dans la boutique d’objets. De plus, plusieurs skins, y compris un ensemble réactif et une nouvelle tenue Galaxy, sont apparus dans le tweet ci-dessus du tweet HYPEX.

Corrections de bugs

Voici toutes les corrections de bugs du patch v17.40l

Bataille royale

Emplacements d’objets préférés : Chug Cannon se déplaçant vers des emplacements incorrects. Impossible d’ouvrir le coffre cosmique si un joueur quitte l’équipe. Impossible de continuer dans la chaîne Free Guy Quest.

Créatif

Match rendant le portail lent à mettre à jour. Les images Creative Island peuvent être réinitialisées à l’image miniature d’origine. Problèmes de latence sur les îles XL. Résumé des problèmes liés aux dispositifs de barrière (TOUS LES PROBLÈMES RÉSOLU)

Sauver le monde

Mauvais ticket d’événement affiché dans la quête Au-delà des horizons stellaires. Certains objets ne comptent pas pour l’objectif “Rechercher n’importe quoi” des joueurs lors de la mission de réapprovisionnement. Carte du jeu dans Creative affichant une île vide sur Android.

Pour un ensemble complet de notes de mise à jour, visitez le dernier article de blog d’Epic. Dans cet article, Epic a également révélé le retour de “Wild Weeks”, un événement qui s’est produit la saison dernière. Restez à l’écoute pour en savoir plus!

Image vedette : Jeux épiques

Le post Fortnite : Quoi de neuf dans le patch v17.40 ? RIP Coral Castle, le nouveau mode “Imposters”, Wonder Woman & More sont apparus en premier sur Esports News Network | ESTNN.