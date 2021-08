Fortnite: Récapitulatif de la tournée Ariana Grande Rift

ESTNN récapitule le dernier croisement de concerts de Fortnite.

Ce n’est pas tous les jours que les gens assistent à un concert d’Ariana Grande, encore moins avec des visuels époustouflants et la possibilité d’interagir avec ledit concert. Tout cela et bien plus est devenu possible grâce à Epic Games et au tout premier Rift Tour. Le concert de longue date d’Ariana Grande a finalement honoré les joueurs de Fortnite de sa présence au cours des derniers jours. Comme l’Astronomical de Travis Scott et le concert de Marshmello auparavant, le Rift Tour était tout simplement un spectacle de ce que Fortnite a rendu possible dans le jeu.

Récapitulatif de l’événement Rift Tour

Grâce à Epic Games, l’intégralité de l’événement est disponible sur la chaîne YouTube de Fortnite. Cela vaut la peine de regarder pour quiconque s’intéresse à Fortnite, Ariana Grande et peut-être à l’avenir des expériences de concert virtuel. Tout comme le concert de Travis Scott et Marshmello, Epic Games a effectivement fermé Fortnite pendant la durée du concert. Les joueurs se sont précipités pour s’assurer leur place dans la file alors que chaque hall de participants se remplissait rapidement.

Chansons d’ouverture et mini-jeu Storm King

Le chronomètre de l’événement dans le jeu est lentement revenu à zéro, et ceux qui ont la chance d’assister au concert devraient attendre quelques actes d’ouverture. La fête du Rift Tour a commencé avec « Come & Go » de Juice WRLD & Marshmello alors que les joueurs surfaient sur des nuages ​​colorés avec des augmentations de vitesse variables. Vient ensuite une forêt duveteuse, où les joueurs tournent et tournent dans les airs alors que la chanson de Juice WRLD se poursuit. Ce segment s’est transformé en un mini-jeu Storm Wing. Les joueurs se sont retrouvés sur la version Fortnite d’un avion où ils pouvaient tirer sur le Storm King et les zombies sur l’air de « Victorious » du groupe australien Wolfmother.

Une fois les actes d’ouverture terminés, il était temps pour la chanteuse pop de renommée mondiale de faire enfin ses débuts sur Fortnite.

Ariana Grande apparaît

Après avoir vaincu le Storm King, l’écran est devenu noir et est passé à un visuel réconfortant. Les participants ont commencé à s’entraider pour se lever tout en brillant d’or. Ensuite, avec une toile de fond de galaxie, une étoile est descendue vers un objet sphérique. Ariana Grande a émergé dès le début avec “7 Rings” comme chanson d’ouverture. Le cadre est ensuite passé de l’espace extra-atmosphérique à la marche sur l’eau alors que la collection de joueurs regardait Ariana Grande danser et pouvait se joindre à l’action.

Le prochain sur la setlist est “Be Alright” de son album “Dangerous Woman”, sorti en 2016. Tous les spectateurs et Ariana elle-même ont commencé à flotter dans des bulles. La chanteuse est sortie de sa bulle, a poussé des ailes et a volé pendant que les joueurs flottaient derrière elle. La chanson “REM” de son album “Sweetener” a suivi pendant que les joueurs glissaient sur des lamas arc-en-ciel. Ariana Grande est apparue au loin, se balançant alors que les joueurs se dirigeaient lentement vers elle.

Le chemin et les positions

La chanson à succès d’Ariana “The Way” avec son petit-ami de l’époque, Mac Miller, était la suivante. Miller est décédé en 2018, ce segment représentait donc une sorte d’hommage. Les joueurs ont rejoint la chanteuse alors qu’elle parcourait une cage d’escalier apparemment sans fin avec sa pioche marteau cloutée de diamants à la main. Plusieurs portails ont émergé au cours de cette partie, dans lesquels les joueurs pouvaient entrer pour suivre Ariana Grande alors qu’elle continuait à monter les escaliers.

Le segment de la cage d’escalier s’est terminé lorsque la pop star a jeté son marteau dans le ciel, le brisant et renvoyant les joueurs dans l’espace. Sa chanson “Positions” de son album du même nom a complété l’événement spectaculaire. Ariana a interprété la chanson assise alors que les joueurs l’entouraient tout en se retournant et en tournant. Elle a claqué le marteau une fois de plus pour mettre fin au Rift Tour.

Un autre jalon dans Fortnite

🖤 ​​@FortniteGame pic.twitter.com/gmOKJGkEms – Ariana Grande (@ArianaGrande) 6 août 2021

Ce n’est un secret pour personne qu’Epic Games a prévu plus de ces concerts sur toute la ligne. Le Rift Tour, en particulier, témoigne de la portée et de la puissance de Fortnite bien qu’il s’agisse d’un jeu vieux de quatre ans. Bien que ce ne soit certainement pas aussi populaire qu’autrefois, ces types d’événements qui brisent les barrières ramènent les occasionnels. Epic Games n’a pas encore publié de nombre de téléspectateurs, mais nous pouvons nous attendre à un nombre astronomique. L’événement en lui-même était spectaculaire. Tout, du choix de la chanson aux visuels, montre exactement à quoi ressemble l’avenir des concerts virtuels. L’ensemble cosmétique et l’apparence d’Ariana la représentaient bien, et l’événement n’a pas suivi son cours.

Peu importe la façon dont vous le découpez, le fait d’avoir Ariana Grande tweeté sur Fortnite en 2021 signifie que le jeu ne va nulle part. Il sera intéressant de voir ce qu’Epic a prévu ensuite et s’ils peuvent en quelque sorte se surpasser.

Image en vedette : Jeux épiques