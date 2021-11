Fortnite: Récapitulatif et résultats des qualifications FNCS Grand Royale

Découvrez quels trios en Europe, NA East et NA West ont atteint le FNCS Grand Royale.

Les joueurs compétitifs qualifiés de Fortnite ont peut-être subi le plus implacable des tournois lors des qualifications FNCS Grand Royale du week-end dernier. Arborant une cagnotte impressionnante de 5 millions de dollars US, les trios du monde entier ont été chargés de naviguer dans un format qui en a dérouté beaucoup dès le départ. Pour résumer le mieux possible, tout joueur qui s’est qualifié pour un tour de lobby défini dans une récente série de champions Fortnite a obtenu le droit de créer une équipe pour le Grand Royale.

Il s’en est suivi au cours des 48 dernières heures un marathon pour certains et un sprint pour d’autres. Le tournoi a commencé avec la Load Session, un format standard où les 33 meilleures équipes de chaque région se sont qualifiées pour le Victory Path. Ceux qui ont terminé en dehors du top 33 sont descendus sur le chemin de rechargement. Les équipes du Reload Path ont dû gérer un top 8 dans l’une des trois sessions pour se qualifier pour le Victory Path.

Un total de 32 équipes gagneraient finalement une Victory Royale dans le Victory Path, les poussant jusqu’à la finale du Grand Royale le week-end prochain. Un trio dans chaque région obtiendrait la 33e et dernière place en fonction des points de cohérence. Ce fut une semaine difficile pour les meilleurs joueurs de Fortnite car ils espèrent clôturer le chapitre 2 – Saison 8 avec plus d’argent sur leurs comptes.

Aujourd’hui, ESTNN vous fournit une liste complète des équipes en Europe, NA Est et NA Ouest qui passeront à la finale du Grand Royale. Rejoignez-nous alors que nous récapitulons le week-end qui était.

résumer

Toutes les régions concernées ont connu leur lot de moments dramatiques et de triomphes inattendus. Cependant, l’Europe, NA East et NA West ont fait les gros titres comme d’habitude. Il serait difficile de récapituler les 32 matchs et plus, nous avons donc inclus les réactions de la plupart des équipes impliquées. La plupart se résumaient à des soins intenses où le trio avec plus de soins et un objectif précis a triomphé. N’oubliez pas que les 32 équipes qui atteignent la finale de la Grande Royale avaient besoin d’une seule Victory Royale dans la partie Victory Path du tournoi.

REMARQUE : Certains clips de réaction comportent un langage qui ne convient pas à un environnement de travail ou aux enfants, alors procédez avec prudence.

L’Europe 

Chemin de la victoire : première session

Flames FlowiS, HellFire, 00 Skram GUILD JannisZ, Wave Vadeal, BL Noahreyli BL Setty, Kami, GXR teeq LC Bloomy, BL PabloWingu, Flames Swag Ghosttles, OVA Flyy, Devour WaiZ GUILD Poule, Falcon TaySon, Falcon Chapix Dyox, Crow, KPI Joseeh Solary Floki, Solary Clement, GO Decyptos

Chemin de la victoire : deuxième session

00 Endretta, NRG benjyfishy, ​​100T MrSavage Merstach, TT9 Malibuca, Onyx Sh1zo Rix Pinq, nebs, TruleX Skite, Bubak, ovLDER LootBoy Kiryache, FS Stormyrite, Gambit Toose Fastroki, aqua, rezon Queasy, GUILD 4 Falcon Andril, Th0mas, xsweeze

Chemin de la victoire : troisième session

saevid, FS Umplify, Matsoe AVE FORK, Jimke, Chic3ky Onyx Laxus, MCES BadSniper, Force еtq, Centric Hottie, elokratz Joe, HORT Karma, TT9 kylie lyost skydeun, IVE bitflox, LootBoy Сookie R1CD Forna, RCD Poulx, CL Fury, Centric 97

Chemin de la victoire : quatrième session

WAVE scriwy, WAVE Shady, mouz stompy CL Safik, TCE 1LUSHA 203, СL putrick PST Smapfy, DESTINY voun, Blacha71 MCES DKS, GO Grayinjooo, MCES Mirza TuNa SKY, Mikson, Elimpone sneake VCTRY Kefyy, ml pkr, .

Équipe de cohérence :

Michael, Verox, AstroSMZ

NA Est

Chemin de la victoire : première session

Cobolt, Spark, Aminished Dukez, TNA Mero, SEN Bugha Ajerss, Saf, BBG Khanada Ghost Blake, Liquid Scoped, Vert Kn1pher, Doniee, Simple TSM FTX Commandment, FaZe Cented, Liquid Stretch Mudzi, mnrr, yuddn XSET Ceice, Cold, Elitxe

Chemin de la victoire : deuxième session

Crumble, Marzz, BankTeller FS Zlem, TNG Tkay, TNG Chukky LG Jamper, Deyy, NOVA Tragix Skqttles, KNG Justice, 33 Userz FS Degen, C9 nosh, Eomzo Brycx, Flu Cam, Plague OSP, 33 Visxals, C9 Fryst NOVA Mikey6, Jays chroniques, G2 Smqcked

Chemin de la victoire : troisième session

LG Slackes, Acorn, G2 Jahq Ѕhadow, Moon Jayth, AG SAVAJE NRG Buckе, TNG Peterbot, G2 MackWood DeRoller, Speguu11, 33 Charlie Elite Neeqo, nounzy7, Pxlarized Voil, Xccept, Snake FS Narwhal, FS Bully Tabnae, Ok , GoodGuyNani yt, MOON DUSKY

Chemin de la victoire : quatrième session

dom, CHIMP, Iil baby ganzo twitter tiekkofn, nosn, FLU GOLD TNA Muz, FS Joji, RocaineG kreo, KNIGHT, RogueShark Nexybot, crackly, wrіgley FaZe Megga, ELITE PXMP, FаZe Dubs PaMstou, wCarey, 33 Fatmur jeune edan9

Équipe de cohérence

Casqer, Nittle, clartéG

NA Ouest

Chemin de la victoire : première session

TC Arkatsuki, PSR Aiden, Mystry Nigel mizu poffiee, paria cyrzr, psr eclipse 33ElPerroVencha, FS criizux., G2 Jelty KNG uchiha, XEN Lush, 33 mechton Mystry Jarrito, twitter ketolol, Walay1k CLG, walay1k CLG, wavyle , jibba, nate PSR REXZI, WTJ Dyanmic, Mystry Zehlo

Chemin de la victoire : deuxième session

godvro36, 33 susbakaglace, NorCal fecoy 100T rehx, 33 favs, XTRA snacky 100T Arkhram., XTRA Reetlol, NRG EpikWhale5x Mystry Trashy, vurny., KNG exe WTJ Combat, zaуs, WTJ Ordepz Chicken quickamonx94, MERK MERK, MERK , Alliege jаgveer, PSR Batman Bugha, Roues

Chemin de la victoire : troisième session

Middi, PSR Nico, 33 Chris 100T Falconer, 33 KADENOX, Nova 4DRStorm 33 Mony, 33 Hov, Reguletor PSR 33 Frapai, 33 BLIZY WLR, 33 NATE KNG defiable, PSR Salko, 33 Kaboo jjk a dessiné, MES CUDi, ASSAULT CHEATRS WTJ Flixx , WTJ Mudio, Brian Locz XTRA Quinn, 33 vagues, Nova Kewl

Chemin de la victoire : quatrième session

JayRosez, Mizu Dog, zinqxzǃ pinkhairtwntails, wіgly, lzо mystry ghouls, Assault pollo7, Mystry Vlux PSR Lime, Twitch PSRChip, mystry rex 33 NACH, 4LK G5RC, Antraxs Meelchor 50cal bacca, CLG34 Nitrix 711K, Kytrex PSR Squishy Genshin, DragonRG., MTS Deihh

Équipe de cohérence

33 kenshi, fait, CLG Jay

Pour les résultats des quatre autres régions, consultez la section officielle FNCS Grand Royale sur le site Web de Fortnite. Revenez également avec ESTNN tout au long de la semaine pour plus de contenu !

Image en vedette : Jeux épiques

Le post Fortnite: Récapitulatif et résultats des qualifications FNCS Grand Royale est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.