Fortnite: Résultats de DreamHack Open Europe – Keziix et 4zr s’accrochent pour gagner

ESTNN récapitule l’édition de mai de l’European DreamHack Online Open.

La région européenne de Fortnite a eu un acte difficile à suivre après le retour tant attendu de la compétition Open en ligne de DreamHack. NA East a préparé le terrain hier avec une finale exceptionnelle de six matchs pour compléter le premier des deux tournois ce mois-ci. Les joueurs professionnels FS Ajerss et FS Degen ont remporté une victoire à la dernière seconde pour la partie nord-américaine. Cinquante autres duos, dont principalement des Euros et des Américains, ont tenté de suivre cette performance sur six autres matches sur le serveur européen.

Certains noms de renom se sont qualifiés pour la finale de l’Open DreamHack pour l’Europe. Le vainqueur de la Fortnite Champion Series (FNCS) Henrik «GUILD Hen» Mclean et Moussa «chapix» Faour ont ouvert la voie en demi-finale avec un record de 728 points. Malgré leur succès, les deux joueurs européens auraient besoin d’une autre belle performance pour vaincre les goûts de Benjy «NRG benjyfishy» Fish, Tai «GUILD TaySon» Starčič et de nombreux autres grands talents.

4zr et Keziix tiennent de justesse s’échappent victorieux

1ST DH DUO avec @ oh4zr 11.500 $ Let’sss gooo pic.twitter.com/v3mtbSpQDb – Keziix (@Keziix) 20 mai 2021

La région européenne a été à la hauteur de la tâche et a produit une finition tout aussi excitante. Quelques gros frappeurs occupaient le haut du classement, mais le duo français de Keziix et Jérémy “Grizi 4zr” Dang s’est échappé de justesse avec leur première victoire DreamHack. La victoire du tournoi n’a pas été facile, car le double champion FNCS TaySon et le sept fois finaliste de DreamHack Thomas “GAMMA Th0masHD” Høxbro Davidsen ont été sur les talons du duo français.

Keziix et 4zr ont passé une grande partie de la journée au sommet du classement, mais TaySon et Th0masHD ont rendu les choses intéressantes avec une deuxième place dans l’avant-dernier match pour les déplacer à distance de frappe. Cependant, malgré avoir remporté leur dernier match avec cinq éliminations, Keziix et 4zr en ont fait juste assez. Une élimination critique dans le sixième match par 4zr a prouvé la différence.

En six matches, les Français ont remporté 30 éliminations et quatre classements parmi les dix premiers, pour un total de 355 points. TaySon et Th0masHD ont terminé en force avec une Victory Royale, les plaçant à 353 points. D’autres noms reconnaissables sont apparus en tête du classement après un tour final intense.

Classement final

Blaž “Heretics K1nzell” Lešnik, double champion solo de DreamHack, s’est retrouvé troisième aux côtés de wakie. Ils ont gagné 317 points et 10,8 K $ US. Voltage Superkey et Shuzeyy, qui ont remporté le deuxième match, ont terminé le tournoi avec 312 points. Voici les résultats complets du top 20 du DreamHack Open:

1er: keziix, Grizi 4zr – 355 points (23000 $) 2e: GUILD TaySon 7, GAMMA Th0masHD – 353 points (14000 $) 3e: Heretics K1nzеll, wakie 7 – 317 points (10800 $) 4e: Supekey de tension, shuzeyy – 312 points (9200 $) ) 5e: Solarу Floki, GO Decyptos – 298 points (7550 $) 6e: packo d’hérétiques, GAMMA Kami – 261 points (5500 $) 7e: Lnuef, GAMMA Merijn – 253 points (4400 $) 8e: stormyritelfg, Gambit Toose – 248 points (3850 $) ) 9e: LootBoy Queasy44, Glоrious TruleX – 248 points (3300 $) 10e: Refsgaard 7, NVD Skram – 239 points (2900 $) 11e: Hеretics Nаkoo, DAA N. – 228 points (2400 $) 12e: BL Setty, GXR teeq – 212 points (2400 $) 13e: TrK dawмasteя, Chаshy – 201 points (2400 $) 14e: BL Edison, KPI Swapz – 189 points (2400 $) 15e: Union Slovay, Slq. – 187 points (2400 $) 16e: Wave Kikoo 97, LootBoy Slender – 185 points (1700 $) 17e: RISKITSA, purd1аles – 181 points (1700 $) 18e: exes.jetsku, visu orb ye – 178 points (1700 $) 19e: ALOFT Diablo , Wave Flecken – 176 points (1700 $) 20e: PG Kefyy, Centric Kubx – 164 points (1700 $)

C’était excitant de voir les coéquipiers du trio TaySon et 4zr s’affronter avant les demi-finales FNCS ce week-end. Le DreamHack Open revient le mois prochain avec une nouvelle saison et une autre cagnotte de 200 000 $.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

The post Fortnite: Résultats de DreamHack Open Europe – Keziix et 4zr Hang On To Win sont apparus en premier sur Esports News Network | ESTNN.