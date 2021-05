Fortnite reviendra potentiellement sur iOS via GeForce NOW

L’affaire judiciaire Epic contre Apple est déjà en cours. S’il sera décidé dans les trois prochaines semaines si Epic ou Apple l’emportera, certains fans n’attendent qu’une chose: pouvoir à nouveau jouer à la bataille royale sur iPhone et iPad.

Comme l’a remarqué pour la première fois iMore, le directeur de la gestion des produits de NVIDIA a confirmé que le mois d’octobre était la date de sortie «potentielle» de Fortnite sur sa plate-forme de jeu en nuage GeForce NOW:

Aux côtés de l’incroyable équipe d’Epic Games, nous travaillons pour activer une version tactile de Fortnite, ce qui retardera la disponibilité du jeu. Bien que la bibliothèque GeForce NOW soit mieux vécue sur mobile avec une manette de jeu, le toucher est de savoir comment plus de 100 millions de joueurs Fortnite ont construit, combattu et dansé pour atteindre Victory Royale. Nous sommes impatients de proposer une expérience mobile Fortnite en streaming cloud optimisée par GeForce NOW. Les membres peuvent rechercher le jeu sur iOS Safari dans un proche avenir.

GeForce NOW a été lancé en novembre 2020 en version bêta dans iOS Safari. Étant donné qu’Apple n’autorise pas les applications de jeux en nuage, telles que Google Stadia et Microsoft xCloud, NVIDIA a lancé une expérience Web:

GeForce NOW est diffusé sur iOS Safari, en version bêta, à partir d’aujourd’hui. Cela signifie que plus de 5 millions de membres GeForce NOW peuvent désormais accéder à la dernière expérience en lançant Safari depuis iPhone ou iPad et en visitant play.geforcenow.com.

La découverte que Fortnite sera potentiellement lancée en octobre a été faite lors des premiers témoignages de la bataille juridique Epic contre Apple. Avec cela, GeForce NOW sera la première plate-forme officielle à diffuser Fortnite sur iOS après sa suppression de l’App Store.

NVIDIA GeForce NOW propose un niveau gratuit qui limite les utilisateurs à des sessions de jeu d’une heure et a le potentiel de faire la queue pour l’ouverture d’une machine à sous. Cependant, il existe également un abonnement fondateur de 4,99 $ / mois (ou 25 $ pour six mois) qui supprime ces limites et ouvre des fonctionnalités telles que RTX.

