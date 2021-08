Fortnite Rift Tour présentera Ariana Grande ⋆ .

]]>]]>

Il a été annoncé qu’Ariana Grande, l’artiste musicale primée aux Grammy et multi-platine, occupera le poste de dans le Visite de la faille Fortnite. La tournée commence le 6 août à 23h BST avec plusieurs spectacles jusqu’au 8.

Le Visite de la faille Fortnite combinera des pistes populaires avec des moments célèbres du jeu et permettra aux joueurs de découvrir un endroit où Fortnite et Ariana entrent brièvement en collision.

« Travailler avec Epic et le Fortnite équipe pour donner vie à ma musique dans le jeu a été tellement amusant et un tel honneur », a déclaré Ariana. “J’ai hâte de rejoindre mes fans et de voir toutes vos réactions face à un voyage magique et inoubliable vers de nouvelles réalités.”

“Fortnite est un lieu pour l’imagination et l’impossible. Avec le Rift Tour, nous donnons vie à un voyage musical que les joueurs peuvent vivre, ressentir et rejoindre aux côtés de leurs amis », a déclaré Phil Rampulla, responsable de la marque chez Epic Games, « Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir une superstar emblématique comme Ariana Grande et son équipe, rejoignez-nous pour une expérience musicale à l’échelle du métaverse, et pour les joueurs et les fans de vivre le Rift Tour !

L’horaire des spectacles est

Spectacle 1 – vendredi 6 août à 23h BST. Spectacle 2 – Samedi 7 août 19h BST. Spectacle 3 – Dimanche 8 août à 5h BST. Spectacle 4 – Dimanche 8 août à 14h BST. Spectacle 5 – dimanche 8 août à 23h BST.

Découvrez Ariana Grande dans le Visite de la faille Fortnite ce week-end à venir.

