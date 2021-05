Fortnite Saison 6: Comment construire dans la tempête et relever tous les défis de la tempête

ESTNN explique aux joueurs comment relever tous les défis de la semaine neuf liés à la tempête.

Les quêtes de la semaine 9 de Fortnite Chapter 2 – Season 6 ont fait surface plus tôt cette semaine, offrant de multiples opportunités aux joueurs de gagner des points d’expérience (XP). Un ensemble de défis centrés sur la tempête a donné à certains joueurs une pause dès le début. Compte tenu de la dangerosité de la tempête dans Fortnite Battle Royale, les joueurs devraient terminer ces quêtes de manière stratégique, en particulier en fin de partie. Aujourd’hui, nous décomposons chaque défi et ouvrons la voie au succès.

Étape 1 – Gagnez de la santé dans Storm (24K XP)

La première des quatre quêtes de tempête est aussi simple que possible. Pour gagner 24K XP, tout ce que vous avez à faire est d’attendre que la tempête vous entoure et de vous soigner à l’aide d’un Medkit, Bandage, Flopper, Campfire ou tout autre objet similaire. La tempête ne diminuera lentement que votre barre de santé verte et les premières phases ne coïncideront que pour un dommage par seconde.

Une stratégie potentielle pourrait être de tourner vers le premier cercle et de s’asseoir au bord de la tempête. Vous pourriez alors entrer dans la tempête et guérir rapidement. Quel que soit le chemin que vous choisissez, celui-ci devrait être le plus simple des quatre.

Étape 2 – Grenade à ondes de choc vous-même pendant la tempête (24K XP)

Défiez les tâches numéro deux des joueurs en utilisant une grenade Shockwave dans la tempête. La partie la plus difficile de cette quête est de trouver des grenades Shockwave. Ces objets peuvent parfois être difficiles à trouver, il est donc essentiel de fouiller tous les coffres et de parcourir le butin au sol à l’emplacement de votre choix.

Après avoir localisé une grenade à ondes de choc, vous devrez attendre que la tempête vous entoure, comme lors de la première étape. Accomplir les deux tâches à la fois pourrait être une option viable. Néanmoins, avec Shockwaves en main, il vous suffit d’en jeter un au sol et de vous lancer. Cela prend en charge la deuxième étape et vous serez plus riche de 24k XP.

Étape 3 – Survivre aux phases de tempête (24K XP)

Les joueurs peuvent terminer la troisième étape en jouant un match entier de Fortnite. Neuf phases de tempête au total se produisent dans le jeu, et chacune devient plus petite et inflige plus de dégâts que la précédente. Pour relever ce défi, vous devez survivre à cinq phases de tempête au total. Lorsque chaque cercle se ferme, cela compte comme un pour le défi.

La meilleure option serait de tourner et de garder une longueur d’avance sur la tempête pour terminer rapidement la troisième étape. Cela peut prendre 20 minutes, selon la taille de votre lobby et le nombre de joueurs. Quoi qu’il en soit, cette quête est simple mais nécessite certainement une prise de décision intelligente.

Étape 4 – Construire dans la tempête (24K XP)

Comme les étapes un et deux, la quatrième étape oblige les joueurs à accomplir cette tâche tout en subissant des dégâts de tempête. Vous aurez besoin de matériaux de construction pour terminer cette quête. Après avoir cultivé du métal, de la brique ou du bois, vous devez attendre d’être à l’intérieur de la tempête. L’étape suivante consiste à construire dix structures de n’importe quel type, c’est-à-dire un cône, un plancher, une rampe ou un mur. Un joueur qui dépense dix matériaux pendant la tempête vous rapportera le bonus final de 24K XP de la semaine neuf défis.

Ces quêtes pourraient être réalisables en un seul jeu si elles sont effectuées correctement. Les joueurs qui suivent les étapes ci-dessus gagneront 96K et seront sur la bonne voie pour terminer le Battle Pass de la saison 6. Ceux qui ont déjà atteint le niveau 100 pourraient continuer à travailler sur les styles de tenues Chromium, Runic et Golden.

