Fortnite Saison 6: Meilleurs spots d’atterrissage

Nous jetons un coup d’œil à certains des endroits les plus précieux de la saison 6.

Fortnite Chapter 2 – La saison 6 est entre les mains de joueurs du monde entier depuis près de deux semaines. La dernière mise à jour a donné à Fortnite une cure de jouvence «Primal», où les joueurs peuvent utiliser des ressources pour créer des combinaisons d’armes passionnantes. Epic Games a introduit de nouvelles fonctionnalités telles que l’artisanat et l’apprivoisement des animaux. Les développeurs ont également apporté des modifications notables à la carte pour s’adapter à la nouvelle atmosphère de la saison 6. Certains agrafes du chapitre 2 sont restées, tandis que d’autres sont entrés dans le redoutable coffre fort de Fortnite avec un avenir incertain.

Nous avons eu le temps d’expérimenter et d’analyser tous les points d’intérêt (POI) de la saison 6. Cela a pris du temps, mais il y a quelques endroits spécifiques qui se démarquent des autres. Un merci spécial à Fortnite.GG pour avoir fourni des données cartographiques précises. Jetons un coup d’œil aux emplacements les plus précieux de Fortnite Chapitre 2 – Saison 6.

Docks sales

31 pièces mécaniques 35 coffres potentiels garantis des emplacements de pêche au fusil d’assaut épique

Il est difficile de regarder Dirty Docks dans la saison 6 et de ne pas le classer comme le meilleur POI. Le nombre de pièces mécaniques et de coffres potentiels disponibles l’élève au-dessus de tout autre emplacement sur la carte. Il y a aussi beaucoup de mobilité avec divers véhicules et des spots de pêche en abondance pour un butin supplémentaire. Comme si cela ne suffisait pas, les joueurs peuvent échanger des lingots d’or avec le PNJ ‘Tess’ contre un fusil d’assaut rare garanti. Dirty Docks est le summum des points d’atterrissage de Fortnite, ce qui rend la Victory Royale beaucoup plus facile.

Falaises escarpées

5 pièces mécaniques 20 coffres potentiels améliorent les barils de slurp de points de pêche de PNJ

Un emplacement du chapitre 2 «OG», Craggy Cliffs a certainement pris un coup de la saison 5 à la saison 6. Les joueurs ne peuvent plus acheter le Chug Cannon ici, mais c’est toujours un endroit optimal pour atterrir. Craggy comprend 20 coffres potentiels et cinq pièces mécaniques. Bien que les ressources manquent, l’artisanat n’est pas nécessaire lorsqu’il y a un PNJ qui propose des améliorations d’armes. ‘Remedy’ reste à Craggy Cliffs et améliorera les armes contre des lingots d’or. Le POI le plus au nord offre également des lieux de pêche pour plus de butin et des barils Slurp garantis pour le bouclier.

Ce n’est peut-être pas l’emplacement le plus flashy de la carte, mais Craggy fait son travail et incite les joueurs à y atterrir.

Morue de camp

23 pièces mécaniques 20 coffres potentiels améliorent les points de pêche des PNJ

Le premier des trois endroits sans nom sur notre liste est Camp Cod. C’est l’un de mes favoris personnels car peu de joueurs débarquent ici. Situé au sud-est de Misty Meadows, Camp Cod a tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans la saison 6. Il y a 20 coffres potentiels et 23 pièces mécaniques, ce qui facilite la fabrication et la recherche d’armes utiles. Cependant, l’aspect le plus attrayant de Camp Cod est le PNJ «Jules». Elle améliorera vos armes comme les autres personnages mentionnés sur cette liste, ce qui place cet emplacement à un autre niveau par rapport à la plupart des autres jonchant la carte.

Flush Factory

Situé au sud-est de Slurpy Swamp, Flush Factory est un endroit familier pour les fans de longue date de Fortnite. Il est revenu au chapitre 2 – Saison 5 en tant qu’emplacement sans nom et est resté pendant la transition de la saison 6. L’attrait le plus important de Flush Factory réside dans «Bandolette» – le PNJ de cet endroit. Non seulement elle améliorera les armes à la prochaine rareté, mais elle vend également des pièces mécaniques. Tack sur neuf apparitions potentielles de coffre et sept pièces mécaniques supplémentaires et Flush Factory a l’étoffe d’un POI sous-estimé.

Voitures compactes

24 pièces mécaniques 9 coffres potentiels améliorent les points de pêche des PNJ

Compact Cars, un autre endroit sans nom, est également l’un des meilleurs lieux d’atterrissage de la saison 5. Cette petite zone située à l’ouest de Dirty Docks peut ne pas sembler attrayante avec seulement neuf poitrines potentielles dans les environs, mais il y a beaucoup plus que ce que l’on voit. . Une rivière s’étend jusqu’à Steamy Stacks, qui possède de nombreux spots de pêche. De plus, le PNJ « factice » propose généreusement des améliorations d’armes. Si vous êtes à court d’or ou que vous voulez fabriquer une meilleure arme, les voitures écrasées autour de la propriété accordent aux joueurs des pièces mécaniques.

Si vous voulez atterrir Dirty Docks mais qu’il y a un peu trop d’agitation, Compact Cars est une excellente option de sauvetage, compte tenu de tous ses avantages.