Fortnite Saison 7 : Les meilleurs spots d’atterrissage

Rejoignez ESTNN alors que nous classons les meilleurs sites d’atterrissage dans Fortnite Chapter 2 – Season 7.

Le bon point d’atterrissage dans Fortnite Battle Royale peut faire ou défaire votre jeu. Comprendre ce que les différents emplacements ont à offrir est la moitié de la bataille. Epic Games a introduit de nombreux points d’intérêt (POI) au cours des quatre dernières années; certains sont emblématiques et d’autres pas tellement. Nous sommes à un peu plus de deux semaines du lancement du chapitre 2 – Saison 7. Seule une poignée de nouveaux emplacements ont émergé de la dernière interprétation, tandis que les originaux du chapitre 2 sont restés pratiquement intacts pendant sept saisons.

Aujourd’hui, ESTNN met en avant cinq de nos spots préférés pour atterrir cette saison. Le but ultime était de fournir des options pour les joueurs agressifs et passifs. Nous nous attendons à ce que la carte change au cours des prochains mois, nous nous réservons donc le droit d’ajuster cette liste si et quand cela se produit. Cela dit, jetons un coup d’œil au meilleur du paysage de la saison 7.

Quais sales

Peu de choses ont changé pour le pire dans Dirty Docks de la saison 6 à la saison 7. C’est un endroit qui offre tout ce que les joueurs Fortnite occasionnels ou compétitifs pourraient demander dans l’état actuel du jeu. Il y a 36 apparitions potentielles de coffres, un coffre de ravitaillement, un banc de mise à niveau, de nombreux matériaux de transport et de construction. Le meilleur aspect de Dirty Docks est peut-être son vaste paysage, permettant aux joueurs de cultiver du matériel et de combattre d’autres joueurs dans un cadre plus indulgent. Epic Games a un amour apparent pour ce POI particulier, et pour cette raison, Dirty Docks se trouve au sommet de la liste des endroits idéaux.

Camp de la morue

Camp Cod est l’un de mes endroits préférés pour atterrir, quelle que soit la saison. Peu de joueurs atterrissent généralement ici, et il offre beaucoup plus que ce à quoi la plupart s’attendraient. L’île elle-même peut contenir jusqu’à 18 apparitions de coffres avec d’autres dans les environs. Des bateaux et des voitures sont à la disposition des joueurs pour la mobilité, ce qui leur sera forcément utile pour les rotations lointaines. D’autres aspects solides de Camp Cod incluent le nombre de lieux de pêche et un banc de mise à niveau pour vous aider à améliorer votre inventaire. C’est le POI discret parfait à utiliser en route vers une Victory Royale.

Piles torrides

La mobilité n’est pas un problème si vous décidez d’atterrir à Steamy Stacks. Comme Dirty Docks, Steamy est une véritable lueur d’espoir depuis le début du chapitre 2 de Fortnite Battle Royale. Cette saison, Steamy Stacks contient 24 apparitions possibles de coffres dans ses murs, un banc de mise à niveau et, bien sûr, les deux tours de refroidissement pour des rotations ultimes. Le seul inconvénient de Steamy est le manque de matériaux, mais il y a beaucoup de briques cultivables situées à la périphérie. En prime, les joueurs trouveront un coffre de ravitaillement avec de l’équipement IO Guard à l’intérieur. Steamy Stacks est un POI fondamental qui mérite d’être maîtrisé.

Complexe ringard

Un nouveau POI cette saison, Corny Complex, a remplacé Colossal Crops de la saison 5, et il comporte à la fois des risques et des récompenses. Le fait qu’il s’agisse d’un nouvel endroit attire intrinsèquement plus de joueurs, ce qui signifie que vous affronterez des hordes d’adversaires. Néanmoins, on ne peut nier les 29 apparitions potentielles de coffres et les cinq coffres de ravitaillement de Corny Complex. De plus, quiconque s’aventure à l’est jusqu’au bord de la rivière trouvera cinq autres coffres et un banc d’amélioration. Bien qu’atterrir ici pourrait entraîner une mort instantanée, Corny Complex a suffisamment d’avantages pour justifier le risque.

Prés brumeux

Misty Meadows complète notre liste, et pour cause. C’est l’un des meilleurs emplacements depuis son arrivée dans le chapitre 2 – Saison 1. Bien que la saison 7 n’ait ajouté aucune nouvelle fonctionnalité à Misty, les joueurs peuvent compter sur 29 apparitions potentielles de coffres à proximité, et il n’est pas encombré. Toute personne atterrissant ici peut compiler du butin avant d’engager des adversaires dans une bataille égale. La base IO à proximité contient également des Rail Guns et des Recon Scanners. Mélangez tous les spots de pêche que l’on peut gérer, et Misty est aussi bon qu’il ne l’a jamais été.

Epic Games a annoncé que davantage d’emplacements pourraient apparaître tout au long du chapitre 2 – Saison 7. L’une des rumeurs concerne un changement au château de corail. N’oubliez pas non plus la rumeur du biome à faible gravité. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la poursuite de l’invasion extraterrestre !

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Le post Fortnite Season 7: Best Landing Spots est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.