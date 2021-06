Fortnite Saison 7: Répartition du Battle Pass

Découvrez ce que contient le Battle Pass de Fortnite Chapter 2 – Season 7!

Fortnite Chapter 2 – Season 7, la dernière mise à jour majeure d’Epic Games pour le titre populaire Battle Royale, est enfin arrivée. Alors que l’anticipation n’a eu que quelques semaines à construire, les joueurs attendent depuis longtemps une nouvelle expérience. La saison dernière comportait un thème « Primal » et le Battle Pass a produit des personnages exceptionnels tels que Tarana, Raz et Spire Assassin. D’autres noms reconnaissables comme Lara Croft, Raven et Neymar Jr ont ancré le Battle Pass du chapitre 2 – Saison 6.

La dernière saison est allée dans une direction thématique différente. Cette fois-ci, une invasion extraterrestre a commencé dans le paysage de Fortnite, offrant à Epic Games d’innombrables opportunités de collaboration et des concepts cosmétiques uniques. Dans la foulée du lancement du chapitre 2 – Saison 7, ESTNN est là pour mettre en évidence l’intégralité du Battle Pass et ce qui est présenté dans chaque niveau. Creusons et voyons ce que nous débloquerons tout au long de l’été.

Passe de combat niveaux 1 à 10

Kymera lance le premier niveau du Battle Pass. Les joueurs déverrouillent instantanément cet humanoïde extraterrestre une fois le Battle Pass acheté. Il devient également entièrement personnalisable tout au long de la saison, auquel nous reviendrons plus tard.

Passe de combat niveaux 11 – 20

Sunny fait la une des journaux des niveaux 11 à 20. C’est un personnage de type punk-rock avec des cheveux roses et un t-shirt « Je ne crois pas aux humains ». Son bling back est une guitare comme taquiné dans l’un des premiers clips avant la saison 7.

Passe de combat niveaux 21 – 30

Un style différent pour Sunny apparaît aux niveaux 21 à 30. Cette fois, elle porte une veste en cuir, un pantalon à carreaux et des accessoires extraterrestres sur toute sa tenue. Ce style est connu sous le nom de « Voyager Sunny ».

Passe de combat niveaux 31 – 40

Un personnage de lapin sensible prend forme aux niveaux 11 à 30. Ce personnage, connu sous le nom de Guggimon, est un humain virtuel, selon Google. Une recherche rapide produit plusieurs images exactement comme le caractère ci-dessus. Le site Web de Guggiomon le décrit comme « une icône de l’horreur de la mode, vous artiste et producteur de mixtape ».

Passe de combat niveaux 41 – 50

Les niveaux 41 à 50 du Battle Pass mettent un personnage masculin nommé Joey sous les feux de la rampe. Il s’est peut-être mieux adapté à la saison 6 en fonction de son apparence, mais Joey est plus qu’il n’y paraît. Son histoire continue dans le prochain lot de niveaux.

Passe de combat niveaux 51 – 60

Joey est en fait un extraterrestre déguisé. Les niveaux 51 à 60 se concentrent sur un personnage nommé « Unzipped ». L’animation est une emote que les joueurs qui utilisent Joey peuvent jouer pour montrer sa vraie forme, une femme extraterrestre verte. Epic Games continue d’explorer des concepts et des transformations de skin uniques, et cela est pleinement visible ici.

Passe de combat niveaux 61 – 70

Zyg est le personnage principal des niveaux 61 à 70. C’est un robot avec deux styles sélectionnables et un ami extraterrestre bling back. Il semble s’intégrer dans le moule alien vs robot de la saison X.

Passe de combat Niveaux 71 – 80

Docteur Slone est l’un des personnages originaux clés du chapitre 2 – Saison 7. Elle apparaît non seulement dans les niveaux 71 à 80, mais a également plusieurs styles et est un personnage non-joueur (PNJ) dans le jeu. Son premier ensemble de niveaux comprend un planeur et une pioche unique.

Passe de combat niveaux 81 – 90

Battlesuit Slone est probablement le deuxième de plusieurs styles pour ce personnage. Elle perd ses lunettes pour celle-ci et échange une tenue ringard contre une tenue prête au combat. Attendez-vous à voir plus de Doctor Slone dans les niveaux bonus Battle Pass.

Passe de combat niveaux 91 – 100

Rick Sanchez de la sitcom animée à succès “Rick and Morty” est peut-être la collaboration la plus obscure et la plus intrigante de l’histoire de Fortnite. Le crossover a du sens, étant donné le thème extraterrestre et spatial de la saison 7, mais il est quelque peu surréaliste de voir Rick dans le jeu. Les joueurs peuvent débloquer Rick, le bling back Butter Robot, la pioche Hammer et le planeur UFO aux niveaux 91 à 100.

Passe de combat niveaux 101 – 110

Sunny, Slone, Joey et Unzipped obtiennent chacun un autre style sélectionnable dans les niveaux bonus du Battle Pass. Les joueurs doivent dépasser le niveau 100 pour les déverrouiller, qui incluent Beachcomber Sunny et une autre variante de Slone.

Passe de combat niveaux 111 – 120

Les joueurs peuvent débloquer un style supplémentaire de Rick et Guggimon aux niveaux 111 à 120. Rick devient Toxic Rick dans sa deuxième variante tandis que Slone a un autre style Battlesuit disponible dans ce bloc de niveaux.

Superman

Il y a des années, personne n’aurait pu imaginer que Superman finirait par apparaître dans Fortnite Battle Royale, mais nous y sommes. La relation de longue date d’Epic Games avec DC Comics a ouvert la voie aux débuts triomphants de Kal-El. Les joueurs devront probablement débloquer Superman et ses cosmétiques à travers des défis plus tard cette saison, mais l’image ci-dessus nous donne un aperçu. Il est livré avec une variante Clark Kent et un back bling Daily Planet.

Superman de l’ombre

Une version plus sombre de Superman est évolutive dans le deuxième tour de défis. Il arbore une tenue entièrement noire avec un look intimidant. Les autres éléments de ce niveau incluent une pioche en cristal et une animation volante qui fonctionne comme un planeur.

Alien personnalisé

L’inclusion finale et peut-être la plus excitante du Battle Pass permet aux joueurs de personnaliser leur extraterrestre Kymera. Nous avons déjà vu des offres similaires, avec Maya au chapitre 2 – Saison 2 et le parapluie au chapitre 2 – Saison 3. Désormais, les joueurs peuvent entièrement personnaliser Kymera à leur guise. Cela inclut la couleur de ses yeux, la couleur et la forme de sa tête et bien plus encore.

Certains niveaux du Battle Pass ne sont pas encore visibles, alors attendez-vous à ce qu’il y ait plus de produits cosmétiques disponibles à mesure que les joueurs approchent rapidement du niveau 100 et au-delà. N’oubliez pas que vous pouvez obtenir le Battle Pass gratuitement si vous vous abonnez à Fortnite Crew. Vous recevez également le Mecha Cuddle Master, 1 000 V-Bucks et trois mois de Spotify Premium.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus de mises à jour de la saison 7 !

