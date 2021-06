Fortnite Saison 7: Tous les emplacements des bancs de mise à niveau et comment les utiliser

in

ESTNN met en évidence tous les emplacements du banc de mise à niveau dans la saison 7 de Fortnite.

Fortnite Chapter 2 – Season 7, surnommé “Invasion”, a apporté bien plus qu’une simple prise de contrôle extraterrestre au titre populaire Battle Royale. Bien sûr, les extraterrestres sont un point important, mais comme d’habitude, Epic Games s’est surpassé en termes de rapport d’objets spéciaux, d’armes et de gadgets dans la dernière mise à jour. Quelques exemples méritent d’être signalés, notamment les rampes de lancement, les fusils de sniper et les coffres de fournitures.

Le renouveau le plus excitant est peut-être celui des bancs de mise à niveau. Ces stations sont apparues pour la première fois dans le chapitre 2 – Saison 1 en tant que modificateur d’arme. Les joueurs pouvaient améliorer leurs armes à la prochaine rareté en échange de matériaux de construction. Les bancs de mise à niveau sont revenus dans la saison 7, mais ils sont un peu différents cette fois-ci. Décrivons tous les emplacements des bancs de mise à niveau cette saison et identifions les distinctions critiques.

Tous les emplacements des bancs de mise à niveau

Grâce au site Web utile, fortnite.gg, les joueurs ont accès à une représentation visuelle complète de l’endroit où trouver des bancs de mise à niveau. Au total, la carte actuelle en possède 18, s’étendant d’un coin à l’autre. Comprendre les endroits exacts est essentiel car la mise à niveau vers la prochaine rareté pourrait aider à sécuriser les éliminations et potentiellement une Victory Royale. Voici tous les emplacements du banc de mise à niveau :

Camp Cod Hydro 16 Bidonville Durr Burger Un navire viking s’écrase Cargo Believers Beach Phare de Lockie Falaises escarpées Bobines risquées Dépôt poussiéreux Bureau du shérif Steamy Stacks Complexe corny Voitures compactes Docks sales Rangée de magasins Catty Corner

Comment utiliser les bancs de mise à niveau dans la saison 7

Fini le temps de sacrifier des matériaux de construction durement gagnés pour une arme améliorée. Au lieu de cela, les joueurs doivent gagner et échanger des lingots d’or avec le banc de mise à niveau. Voici le coût de chaque amélioration de rareté sur les bancs de la saison 7 :

Commun à peu commun – 200 lingots d’or Peu commun à rare – 300 lingots d’or Rare à épique – 400 lingots d’or Épique à légendaire – 500 lingots d’or

L’or est un peu plus difficile à acquérir cette saison, mais terminer des quêtes, gagner des éliminations et cultiver des meubles vous aidera dans le processus. Assurez-vous de vous familiariser avec la carte ci-dessus pour mieux comprendre où trouver des bancs de mise à niveau.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Le post Fortnite Season 7: Tous les emplacements des bancs de mise à niveau et comment les utiliser est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.