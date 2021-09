Fortnite Saison 8 : Comment trouver et utiliser les symbiotes du carnage et du venin

Le pass de combat de la saison 8 de Fortnite présente une sinistre surprise à la fin : Carnage, le symbiote psychotique des bandes dessinées Marvel, est le prix final du pass de cette saison. Si vous ne voulez pas attendre pour exercer le pouvoir de Carnage, cependant, Epic Games a ajouté des armes symbiotes au jeu de bataille royale pour que les joueurs les trouvent. Voici comment trouver – et plus important encore manier – les symbiotes Carnage et Venom dans Fortnite.

Les symbiotes de Fortnite expliqués

Les symbiotes de Fortnite sont des armes mythiques, des objets uniques dotés de puissantes capacités passives et actives. Le symbiote occupera un emplacement d’objet dans l’inventaire d’un joueur lorsqu’il sera ramassé, accordant immédiatement au porteur des sauts en apesanteur et la possibilité de redéployer un planeur lors de tout saut en hauteur. Lorsqu’elle est activée, l’arme s’étend devant le joueur qui la brandit, infligeant 60 points de dégâts à un ennemi et le tirant juste à côté du porteur. Cela permet des combos rapides et des éliminations faciles, en particulier avec un fusil de chasse en remorque.

Comment trouver les symbiotes de Fortnite

Les symbiotes n’apparaissent pas à un endroit précis ; ils apparaissent plutôt au hasard sur l’île lorsque le premier cercle de tempête apparaît pendant un match. Les emplacements des symbiotes apparaîtront sur la carte du jeu, alors vérifiez d’abord la carte pour trouver où il a atterri, puis dirigez-vous vers cet emplacement. Dans le match où nous l’avons trouvé pour la première fois, le symbiote de Carnage est apparu dans le champ au nord-ouest de Corny Crops, sous la grande falaise. Le symbiote Venom, selon la carte, avait frayé près de la rivière au nord de Lazy Lake.

Le symbiote apparaîtra dans une cartouche et devra être extrait pour que le joueur puisse y accéder. Tenir le bouton désigné à côté de la cartouche l’ouvrira – un peu comme une caisse de munitions ou un coffre au trésor – et l’arme est alors prête à fonctionner. Un seul des deux symbiotes peut être détenu à la fois, et l’arme n’est pas redevable à celui qui la trouve en premier ; si vous éliminez le porteur, le symbiote devient le vôtre.

Pour en savoir plus sur la saison 8 de Fortnite, consultez notre guide sur les emplacements des bouteilles d’encre colorées de Toona Fish, ainsi que sur tous les changements de carte de la saison 8.

