Fortnite Saison 8: Répartition du Battle Pass – Comment débloquer tous les personnages et récompenses

ESTNN guide les joueurs Fortnite à travers le chapitre 2 – Battle Pass de la saison 8 et explique comment débloquer tous les produits cosmétiques inclus.

Fortnite Chapter 2 – Season 8 est arrivé tôt ce matin, où les joueurs se sont lancés dans une autre quête pour apprendre les tenants et aboutissants de la dernière mise à jour révolutionnaire d’Epic. Après avoir détruit l’Alien Mothership et vu des milliers de cubes violets s’écraser sur la carte, les fans de Fortnite vont vivre une toute nouvelle expérience dans la saison 8.

Au fil de l’histoire, une autre refonte saisonnière de Fortnite signifie un nouveau Battle Pass pour que les joueurs puissent progresser. Le chapitre 2 – Saison 8 présente un autre mélange unique de produits cosmétiques à débloquer pour un investissement de 4,99 $ US. Certains d’entre eux incluent le supervillain Carnage de Marvel Comics, une licorne humanoïde, un singe humanoïde et Toona Fish, le dernier style Fishstick que les joueurs peuvent personnaliser à leur guise.

Plongeons-nous dans la ventilation du Battle Pass du chapitre 2 – Saison 8 de Fortnite et voyons ce qui est disponible à débloquer dans chaque niveau.

Page 1 – Charlotte

Le coup d’envoi du Battle Pass Fortnite Chapter 2 – Season 8 est Charlotte, un modèle de personnage féminin avec une apparence gothique. Son style original arbore un t-shirt gris, des tatouages, une jupe noire et des cheveux noirs. Quiconque achète le Battle Pass débloquera automatiquement Charlotte sans avoir à dépenser des Battle Stars.

Page 2 – Lame de tueur de démons

La page numéro deux du Battle Pass présente la Demonslayer Blade, qui est la pioche de Charlotte. Il se balance de la même manière que la pioche de Blade et a une poignée blanche élégante avec une lame en argent brillant. La lame du tueur de démons coûte sept étoiles de bataille une fois que les joueurs ont terminé la première page et passent à la deuxième.

Page 3 – Charlotte (Esprit enchanté)

Les joueurs qui atteignent la page trois peuvent débloquer le premier style alternatif de Charlotte, nommé Enchanted Spirit. Cette variation présente le personnage original de la saison 8 avec une robe kimono blanche, des mèches vertes dans les cheveux, un masque de ninja et des yeux verts brillants. Elle vous coûtera vos huit étoiles de bataille en atteignant la page trois.

Page 4 – Kor

Le concept de personnage unique numéro deux dans le Battle Pass appartient à Kor. Cette tenue dégage de sérieuses vibrations de méchant, avec ses yeux bleus, sa garde-robe noire et ses cheveux mi-roux mi-noirs. Kor semble qu’elle ferait une méchante parfaite de James Bond, et les joueurs devront échanger neuf étoiles de bataille pour les débloquer ici à la page quatre.

Page 5 – Kor (Trench) / Fabio Sparklemane

Comme si le modèle de personnage de base de Kor n’était pas assez intimidant, voici la variante “Trenchcoat” de Kor. Sa première tenue alternative est identique au style original mais avec un trench-coat rouge drapé sur elle. Elle coûtera huit étoiles de bataille à la page cinq. Un autre concept unique nommé Fabio Sparklement apparaît également à la page cinq. Cette licorne humanoïde est une mascotte de céréales sous forme Fortnite et nécessite neuf étoiles de bataille pour être déverrouillée.

Page 6 – Fabio Sparklemane (Golden Crunch)

Fabio Sparklemane apparaît à nouveau à la page six avec son style « Golden Crunch ». Cela coûtera aux joueurs huit Battle Stars après avoir atteint ce niveau du Battle Pass. De plus, Kor a une autre variante déverrouillable nommée “Tactical Gray” à la page six, qui va pour huit Battle Stars lorsqu’il atteint le niveau 50 ou réclame 35 récompenses.

Page 7 – JB Chimpanski

Le personnage principal de la saison 8, JB Chimpmanski, fait sa première apparition à la page sept du Battle Pass. Son style original comprend le modèle de personnage de singe avec un costume d’astronaute doré, une moustache intéressante et une paire de lunettes de soleil. Neuf étoiles de bataille peuvent être échangées contre cette tenue de personnage une fois que vous avez réclamé 47 récompenses ou atteint le niveau 60.

Page 8 – Torin

Le personnage débutant, Torin, devient déverrouillable à la page huit après avoir réclamé 60 récompenses ou atteint le niveau 70. Elle arbore une rareté «légendaire», une palette de couleurs bleue, violette et noire et des cheveux blancs. Certains de ses produits cosmétiques correspondants incluent sa pioche Lightblade et son enveloppement Dimensional Camo.

Page 9 – JB Chimpmanski (Nébuleuse Rose)

Le premier style alternatif de JB Chimpmanski s’appelle Nebula Rose. Cette variante est similaire à l’original, la seule différence étant une combinaison spatiale rose. D’autres éléments remarquables à la page neuf sont une emote Sideways Shift, qui transforme Torin sous une forme différente. L’emote Monkey Mosh apparaît également sur cette page. Les joueurs doivent être de niveau 80 ou réclamer 74 récompenses pour avoir accès à la page neuf.

Page 10 – Carnage

Le Battle Pass de Fortnite Chapter 2 – Season 8 est ancré par le méchant de Marvel Comics Cletus Kasady, connu sous le nom de Carnage. Comme Venom, qui a fait ses débuts au chapitre 2 – Saison 4 – Carnage est un produit du symbiote extraterrestre de la série de bandes dessinées Spider-Man. Il y a des mois, des rumeurs ont révélé qu’Epic Games travaillait sur un skin Carnage. Cependant, les développeurs ont retardé la tenue. Avec Venom: Let There Be Carnage qui sortira dans quelques semaines, c’est le moment idéal pour que le méchant emblématique de Marvel apparaisse.

Les joueurs doivent réclamer 89 récompenses ou atteindre le niveau 90 pour accéder à Carnage. Il coûte neuf Battle Stars et est livré avec un planeur symbiote et une pioche Carnage Cleaver intégrée. Il est sans aucun doute l’aspect le plus reconnaissable du Battle Pass de la saison 8.

Bouteilles de couleur de poisson Toona

L’ajout le plus cool à la saison 8 est peut-être une autre version du skin Fishstick. Surnommée Toona Fish, cette tenue arbore un design toon similaire à celui de Cartoon Meowscles. Comme l’extraterrestre Kymera personnalisable la saison dernière, les joueurs peuvent collecter des bouteilles de couleur dans le jeu pour changer la palette de couleurs de leur poisson Toona. Il y a 21 bouteilles au total dans le paysage de la saison 8.

Styles de personnage de poisson Toona

De plus, la peau Toona Fish peut être peinte comme certains styles de personnages populaires. Les joueurs peuvent sélectionner une tenue classique et le skin Toona Fish suivra le même schéma de couleurs. Pour les déverrouiller, vous devrez trouver de l’encre arc-en-ciel, qui, comme les bouteilles de couleur, apparaît à divers endroits sur la carte.

Bonus 1 – Carnage maximal

Après avoir terminé les dix pages du Battle Pass et récupéré les récompenses, les joueurs accéderont aux récompenses bonus. Une version alternative de Charlotte, Kor, JB Chimpmanski et Maximum Carnage met en évidence la première page du Battle Pass bonus.

Bonus 2 – Fabio Sparklemane (Rôti à la Flamme)

La deuxième page des récompenses bonus présente la variante Flame-Roasted de Fabio Sparklemane, le Sideways Stalker de Torin et la surface lunaire de JB Chimpmanski. Les joueurs doivent réclamer les 104 récompenses Battle Pass avant d’accéder à ce niveau.

Emotes de la saison 8

La vidéo ci-dessus par HYPEX présente toutes les emotes du Battle Pass de la saison 8.

Cela couvre toutes les récompenses connues du Battle Pass du chapitre 2 – Saison 8. Maintenant, déposez le bus de combat et commencez à monter de niveau et à relever ces défis. Vous aurez Carnage débloqué avant même de le savoir !

