Fortnite: Samus apparaît dans un récent numéro de bande dessinée Zero Point

Le personnage emblématique de Nintendo connu sous le nom de Samus arrive-t-il bientôt sur Fortnite?

La bataille anti-trust en cours d’Epic Games avec Apple a ouvert la porte à de nombreuses possibilités pour l’avenir de Fortnite. Au cours de la première semaine seulement, des documents judiciaires ont révélé des croisements potentiels avec Lebron James, Lady Gaga, Ariana Grande et The Rock, dont aucun ne s’est encore concrétisé dans le populaire Battle Royale.

De plus, le personnage Nintendo connu sous le nom de Samus de la série bien établie Metroid est apparu dans ces fichiers. Cette information a conduit beaucoup à croire que le chasseur de primes armé de canons deviendrait un personnage jouable dans Fortnite. Cette théorie est devenue beaucoup plus réelle après qu’un fuiteur ait trouvé des images passionnantes dans le dernier numéro de Batman / Fortnite: Zero Point.

Samus Silhouette apparaît dans la bande dessinée Fortnite

@GenosPapa Ceci est de la page 12 du numéro 3 de Batman: Fortnite Zero Point btw. Voici la page complète en question, ils sont en haut à gauche. Vous pouvez lire le numéro complet sur https://t.co/Uta33k5AnV pic.twitter.com/WV4cHmN9XF – True Gamer (@VidyaChat) 19 mai 2021

L’utilisateur de Twitter VidyaChat a été le premier à remarquer la silhouette d’un personnage ressemblant de façon frappante à Samus dans le troisième numéro de Batman / Fortnite: Zero Point. Bien qu’il puisse être difficile à localiser, vous devez attirer votre attention sur l’échappement de la voiture sous la flamme supérieure. En y regardant de plus près, il est tout à fait clair que Ryu et Chun-Li de Street Fighter se tiennent aux côtés de Samus.

Qu’est-ce que cela signifie?

Vous vous demandez peut-être pourquoi Samus apparaissant dans une bande dessinée Fortnite pourrait être remarquable. Puisque Ryu et Chun-Li étaient déjà apparus dans le jeu en tant que skins la saison dernière, il va de soi que Samus pourrait suivre le même chemin. Nous avons maintenant vu deux exemples du protagoniste de la série Metroid via des documents judiciaires et maintenant dans la série de bandes dessinées Zero Point.

Bien qu’Epic Games n’ait pas reconnu les rumeurs ou les fuites, Fortnite a récemment introduit des personnages emblématiques d’autres jeux vidéo, notamment Kratos et Master Chief. N’oublions pas que Lara Croft est un personnage en vedette dans le Battle Pass de la saison 6. Nous devrons attendre de voir si Samus rejoint la série d’icônes de jeu dans Fortnite, mais cela semble probablement basé sur ce que nous savons.

