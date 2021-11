Fortnite fait un croisement avec Naruto Shippuden, la série animée très populaire de shonen.

Après peut-être un an de spéculation, le ninja aux cheveux hérissés arrive en effet dans le phénomène de bataille royale qu’est Fortnite. Epic Games a finalement rendu tout cela officiel mercredi avec un single « Croyez-le! » teaser, une citation que le personnage de Naruto répète à plusieurs reprises dans le dub anglais de l’anime.

Découvrez le teaser d’Epic pour le crossover Fortnite x Naruto Shippuden ci-dessous. Tout cela sortira la semaine prochaine le 16 novembre, donc toute personne désireuse d’essayer les activités, les skins ou les objets fournis avec le crossover n’aura pas à attendre longtemps.

Bientôt disponible. pic.twitter.com/11JclYcXir – Fortnite (@FortniteGame) 10 novembre 2021

Les rumeurs d’un crossover Fortnite x Naruto Shippuden existent depuis un certain temps dans les cercles d’exploration de données. HYPEX, un mineur de données Fortnite bien connu, a même partagé des détails sur l’apparition de Naruto dans Fortnite quelques heures avant qu’Epic Games ne fasse l’annonce officielle.

Fortnite x Naruto sera ajouté le 16 avec un hub créatif Hidden Leaf Village. Les produits cosmétiques et le hub sont *PRÉVUS* à sortir ce jour-là à 14 h UTC / 9 h HE (Si l’heure change, ne vous fâchez pas contre moi lmao) Je n’entrerai pas dans les détails, mais préparez vos portefeuilles lol pic.twitter.com/3qybpW02or – HYPEX (@HYPEX) 10 novembre 2021

Jusqu’à ce qu’Epic rende ces prétendus détails officiels, prenez tout cela avec un grain de sel.

Ces crossovers Fortnite semblent ne faire que grossir. La semaine dernière, Jinx de League of Legends a sauté dans les guerres de construction et avant cela, il y avait Batman, Venom, Spider-Man, le Predator et pratiquement tous les autres personnages de l’histoire de la culture pop.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

