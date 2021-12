Fortnite Season 3 Leaks, Spider-Man et Sliding à venir

Capture d’écran : Epic Games / Marvel / Kotaku

Le prochain grand chapitre de Fortnite est presque arrivé, mais avant le lancement officiel du chapitre 3 de la saison 1, une bande-annonce du jeu de tir gratuit et très populaire d’Epic a été divulguée en ligne, révélant de nouveaux skins, mécanismes de jeu et personnages à venir.

La bande-annonce a été divulguée via la chaîne YouTube polonaise officielle de Fornite. Il a été retiré de la chaîne rapidement après sa mise en ligne plus tôt dans la journée, mais Internet n’oublie jamais et de nombreux joueurs ont enregistré des copies de la bande-annonce et l’ont depuis téléchargée sur Twitter et ailleurs, nous donnant un bon aperçu de ce à quoi s’attendre dans le chapitre 3. Aimez-vous Spider-Man ? Si oui, bonne nouvelle ! Spider-Man arrive sur Fortnite.

Il semble également que le Daily Bugle de la version de New York de Spider-Man fasse également partie de la nouvelle carte de Fortnite Chapter 3 Season 1. La vidéo montre également un mécanisme de balançoire Web qui ressemble beaucoup au web-swinging dans les jeux Spidey modernes.

La bande-annonce divulguée, qui présente un narrateur polonais, révèle également brièvement que Marcus Fenix ​​et Kait Diaz de Gears of War arriveront également sur Fortnite au chapitre 3.

Via Gamespot et pequleaks, voici une traduction complète de la narration polonaise trouvée dans la bande-annonce :

« L’île que vous avez connue a basculé !

Bienvenue au chapitre 3, où vous trouverez de tout nouveaux endroits à découvrir et des manières jusque-là inconnues de découvrir Fortnite. Commencez à gagner des Battle Pass XP au-delà de Battle Royale. Jouez et montez de niveau à votre guise pour déverrouiller les tenues du pass de combat, y compris Spider-Man !

De nouvelles fonctionnalités sont également à découvrir. Déplacez-vous plus rapidement sur la carte et évitez les ennemis avec les nouveaux mécanismes de glissement. Et même mettre en place des camps où vous et votre équipe vous soignerez et stockerez des objets entre les matchs. De plus, de nouvelles armes et objets ont été ajoutés à Fortnite pour vous aider à remporter la Victory Royale et la prestigieuse Victory Crown. Continuez à gagner et gardez-le.

Outre ces caractéristiques, l’île est complètement nouvelle. Explorez le sanctuaire, la maison cachée des Sept et le quartier de Spider-Man – The Daily Bugle, ainsi que d’autres endroits. N’oubliez pas qu’en raison des nouvelles conditions météorologiques, tout peut arriver. Consultez également le Battle Pass de la saison 1, chapitre 3, où vous trouverez Spider-Man, The Foundation et d’autres visiteurs.

Qu’est-ce que tu attends? Sautez dans le chapitre 3 et explorez une toute nouvelle île. On ne sait pas ce que vous y trouverez.