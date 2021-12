Fortnite Spider-Man Skin révélé comme fuites de la bande-annonce du Battle Pass du chapitre 3 de la saison 1

La bande-annonce du pass de combat de la saison 1 de Fortnite Chapter 3 a été divulguée et, ce faisant, a révélé de nouveaux personnages, une nouvelle île et plus encore, y compris le skin tant attendu de Spider-Man. La bande-annonce, présentée en polonais, a été partagée par erreur publiquement sur une chaîne officielle Fortnite et a taquiné certains de ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre dans le nouveau chapitre. Considérez ceci comme votre avertissement de spoiler.

L’ajout de Spider-Man a toujours été supposé n’être qu’une question de temps étant donné la relation étroite entre Epic et Marvel, et des fuites ont récemment déclaré que le webslinger se présenterait dès la saison prochaine. Il s’avère qu’ils avaient raison. Spidey fait non seulement partie de la passe de combat du chapitre 3 de la saison 1, mais une partie de son New York canonique arrive sur l’île sous la forme de The Daily Bugle.

Parallèlement aux révélations du personnage, vous pouvez également voir des indices sur les nouvelles fonctionnalités du jeu, telles que les effets météorologiques, des biomes distincts sur une nouvelle carte apparemment massive, un mécanisme de glissement et une physique reconstruite qui permet aux arbres de tomber plutôt que de disparaître lorsqu’ils sont coupés. vers le bas. Pour une traduction complète de la narration polonaise de la bande-annonce, reportez-vous au travail de pequleaks.

L’île que vous avez connue a basculé !

Bienvenue au chapitre 3, où vous trouverez de tout nouveaux endroits à découvrir et des manières jusque-là inconnues de découvrir Fortnite. Commencez à gagner des Battle Pass XP au-delà de Battle Royale. Jouez et montez de niveau à votre guise pour déverrouiller les tenues du pass de combat, y compris Spider-Man !

De nouvelles fonctionnalités sont également à découvrir. Déplacez-vous plus rapidement sur la carte et évitez les ennemis avec les nouveaux mécanismes de glissement. Et même mettre en place des camps où vous et votre équipe vous soignerez et stockerez des objets entre les matchs. De plus, de nouvelles armes et objets ont été ajoutés à Fortnite pour vous aider à remporter la Victory Royale et la prestigieuse Victory Crown. Continuez à gagner et gardez-le.

Outre ces caractéristiques, l’île est complètement nouvelle. Explorez le sanctuaire, la maison cachée des Sept et le quartier de Spider-Man – The Daily Bugle, ainsi que d’autres endroits. N’oubliez pas qu’en raison des nouvelles conditions météorologiques, tout peut arriver. Consultez également le Battle Pass de la saison 1, chapitre 3, où vous trouverez Spider-Man, The Foundation et d’autres visiteurs.

Qu’est-ce que tu attends? Sautez dans le chapitre 3 et explorez une toute nouvelle île. On ne sait pas ce que vous y trouverez.