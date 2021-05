Fortnite: Teen Titans Cup – Peau, format, système de score et plus de Beast Boy gratuits

ESTNN décompose la prochaine Teen Titans Cup, où les joueurs peuvent gagner un skin gratuit de Beast Boy et un back bling!

Le super-héros Beast Boy de DC Comics arrive sur Fortnite Battle Royale. Epic Games a d’abord taquiné la révélation plus tôt dans la journée avant que la nouvelle ne devienne officielle. La plupart reconnaîtront Beast Boy de sa course aux côtés de Raven, Robin, Cyborg et Starfire dans la série animée à succès Teen Titans. Alors que Beast Boy doit arriver dans la boutique d’objets le 13 mai, Epic Games a annoncé une Teen Titans Cup, où les joueurs des sept régions de serveurs de Fortnite peuvent gagner des objets gratuits dans le jeu. Il y a beaucoup à décomposer, alors jetons un coup d’œil à la concurrence.

Format de la coupe Teen Titans et date de début

Shapeshifter et autoproclamé "le plus mignon" des Teen Titans, @DCComics Beast Boy arrive sur l’île 🦍 Découvrez son ensemble et la Teen Titans Cup où vous pouvez gagner sa tenue et des récompenses exclusives Beast Boy & Raven créées par @_gabrielpicolo! 🔗: https://t.co/qdSplo89Aa pic.twitter.com/INMl4Ai1It – Fortnite (@FortniteGame) 10 mai 2021

Epic Games a sélectionné des duos comme format pour le tournoi d’introduction de Beast Boy. Cela signifie que seules les équipes de deux sont éligibles pour participer à l’événement. Les joueurs de n’importe quel rang du mode Arena peuvent participer à la Teen Titans Cup, qui durera trois heures ou dix matchs au total. Le tournoi débutera le 12 mai avec le Moyen-Orient et progressera dans les sept régions. Voici le format complet:

Session de trois heures Dix matchs possibles Gagnez autant de points que possible en fonction du système de score du tournoi (ci-dessous)

Système de notation Teen Titans Cup

Les tournois Fortnite proposent des systèmes de notation qui attribuent des points au placement et aux éliminations. La Teen Titans Cup est plus lourde en placement, ce qui signifie que les équipes voudront rester en vie longtemps pour maximiser leurs points. Une Victory Royale vaut 42 points au total, tandis que les équipes gagneront un point par élimination. Voici le système de notation complet:

Placement Victory Royale: 42 points 2e: 36 points 3e: 32 points 4e: 30 points 5e: 29 points 6e: 28 points 7e: 27 points 8e: 26 points 9e: 25 points 10e: 24 points 11e: 23 points 12e: 22 points 13e: 21 points 14e: 20 points 15e: 19 points 16e: 18 points 17e: 17 points 18e: 16 points 19e: 15 points 20e: 14 points 21e: 13 points 22e: 12 points 23e: 11 points 24e: 10 points 25e- 29e: 9 points 30e-34e: 6 points 35e-39e: 3 points 40e-44e: 2 points 45e-50e: 1 point Chaque élimination: 1 point

Distribution des prix de la Teen Titans Cup

Les duos sont en compétition pour un écran de chargement Beast Boy, une tenue cosmétique et un Back Bling. Les équipes de chaque région qui ne gagnent que huit points déverrouillent automatiquement l’écran de chargement «BBRae». Seules les équipes les mieux classées repartent avec le skin et le dos de Beast Boy. Voici la répartition complète des prix par région:

L’Europe 

Rang Prix 1er – 2 625ème tenue cosmétique en jeu «Beast Boy» et dos Bling. Écran de chargement «BBRae» de 8 points gagnés

NA Est

Rang Prix 1er – 1 375e tenue cosmétique en jeu «Beast Boy» et dos Bling. Écran de chargement «BBRae» de 8 points gagnés

NA Ouest

Rang Prix 1er – 750ème tenue cosmétique en jeu «Beast Boy» et dos Bling. Écran de chargement «BBRae» de 8 points gagnés

Brésil

Rang Prix 1er – 750e tenue cosmétique en jeu «Beast Boy» et dos Bling. Écran de chargement «BBRae» de 8 points gagnés

Asie

Rang Prix 1er – 250e tenue cosmétique en jeu «Beast Boy» et dos Bling. Écran de chargement «BBRae» de 8 points gagnés

Océanie

Rang Prix 1er – 250e tenue cosmétique en jeu «Beast Boy» et dos Bling. Écran de chargement «BBRae» de 8 points gagnés

Moyen-Orient

Rang Prix 1er – 250e tenue cosmétique en jeu «Beast Boy» et dos Bling. Écran de chargement «BBRae» de 8 points gagnés

La Teen Titans Cup commence le 12 mai, un jour avant que l’ensemble complet de Beast Boy n’arrive dans la boutique d’objets. Assurez-vous de concourir pour courir la chance de gagner des récompenses gratuites! Reportez-vous au jeu de règles officiel de Fortnite pour plus de détails.

Image en vedette: Epic Games

