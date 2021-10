Fortnite The Batman Who Laughs Skin à venir via un autre crossover DC Comics

Fortnite et DC Comics s’associent à nouveau, et les fans pourront profiter de nouveaux articles connexes, à la fois physiques et numériques, plus tard ce mois-ci. Le 26 octobre, une nouvelle bande dessinée à un coup, Batman/Fortnite : Foundation, sera lancée dans les magasins de bandes dessinées, et les acheteurs débloqueront gratuitement le nouveau skin Batman Who Laughs Fortnite ainsi que d’autres éléments du jeu. Voici ce que vous devez savoir sur Batman/Fortnite : Foundation et tous les produits cosmétiques gratuits de la boutique d’objets que vous pouvez récupérer avec la bande dessinée.

Batman/Fortnite : Fondation

La bande dessinée à un coup fera ses débuts le 26 octobre et, comme vous l’avez peut-être deviné d’après son nom, mettra en vedette le mystérieux personnage original de Fortnite, The Foundation, dans un rôle de premier plan. Si l’on en croit la pochette, il semble que le chevalier noir et l’homme mystérieux de Fortnite (qui est définitivement exprimé par The Rock) se battront, bien que la raison de leur querelle ne soit pas encore connue – nous aurons le lire pour l’apprendre.

Nous n’avons pas vu la Fondation depuis qu’il est tombé dans les eaux profondes à la suite de l’attaque extraterrestre qui a lancé la saison 7, et nous ne savons toujours pas vraiment s’il est un allié de Jonesy, de Slone ou peut-être dirigé par des motivations qui lui sont entièrement propres. . Fortnite aime un mystère allongé, bien qu’au moins un fan éminent se demande si cette bande dessinée à venir est plus étroitement liée au canon que nous ne le savons actuellement.

Quiconque achète la bande dessinée dans n’importe quel format recevra également un code pour plusieurs nouveaux skins dans le jeu DC Comics, notamment :

La peau de Batman Who LaughsRobin’s Perch back blingDark Days Écran de chargementLe Batman Who Laughs et son ensemble de cosmétiques arriveront sur Fortnite plus tard en octobre.

Si vous voulez les nouveaux produits cosmétiques mais ne voulez pas la bande dessinée, vous pouvez trouver The Batman Who Laughs et ses produits cosmétiques groupés, y compris certains non inclus dans la bande dessinée, dans la boutique d’objets Fortnite le même jour que le lancement de la bande dessinée. Plus précisément, il apparaîtra dans la boutique numérique le 26 octobre à 17 h 00 PT / 20 h 00 HE.

Qui est le Batman qui rit ?

Si vous n’êtes pas familier avec cette version alternative du personnage le plus aimé de DC, ne vous inquiétez pas. Il n’est pas là depuis très longtemps et nous sommes heureux de vous rattraper. The Batman Who Laughs est une invention de 2017 de Scott Snyder, le scribe de longue date de Batman qui a réinventé Bruce Wayne comme un héros tordu qui casse finalement, tue Joker et tombe en disgrâce, pour finalement devenir fou et adopter des parties du personnage déséquilibré de Joker. De tous les skins Batman déjà présents dans Fortnite, celui-ci est certainement le plus différent des autres.

Dans Fortnite, The Batman Who Laughs fera partie du nouvel ensemble cosmétique Dark Multiverse, nommé comme un clin d’œil à l’histoire de la bande dessinée qui voit littéralement les mondes entrer en collision – des trucs typiques de la bande dessinée, pour être honnête. Cela pourrait signifier que nous verrons plus de héros et de méchants de DC entrer dans le jeu via ce nouvel ensemble – et certainement d’autres ensembles de toute façon. Il y a eu des rumeurs sur un skin Lex Luthor aussi, nous resterons donc à l’affût d’une telle fuite ou révélation.

Pour en savoir plus sur Fortnite cette semaine, ne manquez pas la prochaine collaboration entre nous et les notes de mise à jour volumineuses 18.20.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.