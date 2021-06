Fortnite : Top 5 des armes de la saison 7

ESTNN décompose les cinq principales armes à utiliser dans Fortnite Chapter 2 – Season 7.

La dernière saison de Fortnite Battle Royale a beaucoup à offrir aux joueurs, anciens et nouveaux. Les extraterrestres ont envahi la carte et ont apporté avec eux de nouvelles armes et gadgets. Certains sont puissants, et d’autres, pas tellement. C’est pourquoi aujourd’hui, ESTNN classe les cinq meilleures armes du chapitre 2 – Saison 7.

Les lecteurs peuvent facilement utiliser cette liste pour les aider à compiler facilement Victory Royales dans la lutte en cours contre les êtres extraterrestres.

5 – Fusil d’assaut

Arme de premier plan dans Fortnite Battle Royale, le fusil d’assaut est sans égal en termes de fiabilité. Epic Games a annulé les variantes Burst et Heavy dans le chapitre 2 – Saison 7, mais les deux sont pâles par rapport au fusil d’assaut ordinaire sous tous ses aspects. De la cadence de tir aux dégâts infligés, tous les chargements des joueurs doivent commencer par un fusil d’assaut, quelle que soit la rareté. De plus, elle est plus polyvalente que toutes les autres armes à tir rapide actuellement dans le jeu.

4 – Fusil à pompe tactique

Epic a ramené le fusil à pompe tactique à la fin de la saison dernière, et c’était un ajout bienvenu à un pool de butin qui ne comprenait que les variantes Pump, Primal et Mechanical. C’était une bouffée d’air frais en raison de la cadence de tir et de la tolérance de l’arme. Là où la pompe nécessite de la précision, le fusil à pompe tactique permet quelques tirs manqués avant que le porteur ne soit en difficulté. Les raretés épiques et légendaires sont incroyablement efficaces, compte tenu de leurs statistiques supérieures. Les fusils de chasse tactiques déçoivent rarement et sont une option sûre cette saison.

3 – Tireur d’élite à verrou

Les fusils de sniper sont revenus dans la saison 7, remplaçant les arcs de l’ère “Primal”. Les dégâts sont l’attrait ultime des Snipers, et peu de choses ont changé à cet égard. Indépendamment de la rareté, les fusils de précision Bolt Action sont le point d’entrée idéal dans n’importe quel combat. Réussir un coup au corps met instantanément votre adversaire dans la panique, entraînant une pression et une éventuelle élimination. De même, les tirs à la tête peuvent entraîner la sortie d’un adversaire en colère dans le hall. Les joueurs confiants dans leur objectif à longue distance doivent rechercher activement un tireur d’élite.

2 – Fusil à pompe

Ceux qui recherchent une option à courte portée avec un risque plus élevé et une récompense plus élevée ne devraient pas chercher plus loin que le fusil à pompe. Cette arme est le Saint Graal de Fortnite, que vous soyez un joueur compétitif ou occasionnel. Il récompense une visée exquise différente de toute autre arme du jeu, et rien n’est plus satisfaisant que de délivrer un tir de 200 dégâts à un adversaire. Bien sûr, toute rareté Pump inférieure à Rare est un peu plus difficile à digérer, mais encore une fois, les dégâts par rapport à un fusil de chasse tactique ne sont presque pas justes.

1 – Pistolet à rail

Quiconque a touché la saison 7 de Fortnite devrait savoir que cela allait arriver. Le Rail Gun nouvellement introduit est une arme pas comme les autres dans l’histoire de Fortnite. Pendant un certain temps, beaucoup pensaient que le Heavy Sniper ou le Minigun était le plus puissant. Cependant, le Rail Gun fait honte aux deux. Epic Games a ajouté cette arme à la saison 7 pour représenter ses porteurs extraterrestres. Il possède la capacité d’infliger jusqu’à 188 dégâts avec un tir à la tête de la version légendaire. De plus, le Rail Gun imite les mêmes dégâts infligés à travers des murs entièrement construits.

Les joueurs peuvent se protéger avec un mur et une rampe devant eux, mais le Rail Gun n’offre qu’un faisceau laser comme avertissement. C’est sans aucun doute la meilleure arme à porter dans la saison 7. Les joueurs qui en trouvent une devraient l’ajouter à leur inventaire et l’utiliser en toute confiance.

Un chargement qui comprend l’une des armes ci-dessus et certains objets de guérison devrait suffire à sécuriser une Victory Royale cette saison.

