Fortnite: tous les emplacements de redémarrage de la fourgonnette de la saison 8

La base de fans de Fortnite Battle Royale est de plus de 24 heures dans le chapitre 2 – Saison 8 : Cubed. Une invasion de cubes violets s’est produite lors de l’événement Operation: Sky Fire, et la carte a changé en conséquence. Il y a de nouveaux domaines à explorer, dont la plupart ont leur propre Reboot Van à utiliser pour faire revivre leurs coéquipiers.

L’afflux de Reboot Vans s’est immédiatement démarqué lorsque les joueurs sont tombés sur l’île de la saison 8. Aujourd’hui, ESTNN fournit une carte de tous les Reboot Vans cette saison, afin que vous puissiez ramener vos coéquipiers de l’au-delà et gagner cette Victory Royale.

Redémarrer les emplacements des fourgonnettes

C’est une prise de contrôle de Reboot Van dans le chapitre 2 – Saison 8. Presque chaque centimètre carré de la dernière carte en a un à portée de vue. Grâce à Fortnite.GG, nous avons une carte qui identifie tous les Reboot Vans. La saison dernière, seuls les principaux points d’intérêt (POI) tels que Misty Meadows, Lazy Lake et Dirty Docks contenaient des Reboot Vans. Cependant, ce n’est plus le cas.

Ce changement pourrait théoriquement conduire à des matchs publics et d’arène plus longs car il existe de nombreuses autres options pour faire revivre vos coéquipiers. Même les points de chute sous-estimés tels que Camp Cod et Fort Crumpet ont des Reboot Vans.

Il convient également de noter que les cartes de redémarrage expirent désormais après cinq minutes au lieu d’une minute lors des saisons précédentes. De plus, les joueurs n’ont plus à détenir une clé pour ramasser la carte et marcher dessus à la place. Il s’agit d’ajustements importants apportés à un mécanisme présent dans Fortnite depuis le chapitre 1 – Saison 8. Il est rafraîchissant de voir Epic continuer à changer des aspects fondamentaux de nombreuses années plus tard.

Assurez-vous de mémoriser les emplacements de Reboot Van pour référence future, car vous et votre équipe pourriez en avoir besoin à un moment donné du chapitre 2 – Saison 8 !

