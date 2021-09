Fortnite: utilisez cette combinaison folle pour tourner dans la saison 8

Un utilisateur de Twitter découvre une combinaison de rotation révolutionnaire dans Fortnite Season 8.

La rotation dans Fortnite est un élément essentiel, que vous soyez un stomper de pub ou un guerrier du mode Arena. Epic Games a introduit des méthodes de transport uniques au cours des dernières années. Parmi les produits phares, citons les grenades à ondes de choc, les bombes fantômes, les Crash Pads, les Launch Pads et la liste est longue. Malgré les outils disponibles, les joueurs parviennent toujours à innover de manière inimaginable.

Entrez dans le chapitre 2 – Saison 8 – La dernière mise à jour importante de Fortnite. Epic a ajouté plus d’options de mobilité que la plupart des saisons précédentes, et les joueurs ont naturellement découvert des stratégies de rotation révolutionnaires. L’un prend une recette simple qui vous lancera légitimement sur la carte.

Rotation de la pierre d’ombre, de la natation et du videur

@ 50taruns et moi comment faire pivoter du corail (peut également atterrir escarpé, zayt hill et en sueur), vous pouvez le faire à différents points de vue, mais c’est le plus crucial. pic.twitter.com/xhQ5kBKVuv – VCGO glepo (@glepo_) 20 septembre 2021

D’abord tweeté par l’utilisateur glepo_, la combinaison la plus utile est peut-être apparue et elle vous catapulte à travers la carte. Le clip se déroule dans le château de corail, où glepo consomme une pierre d’ombre, puis nage dans l’utilitaire stationnaire Bouncer. Le résultat final est le lancement du personnage du château de corail vers la zone centrale de la carte. C’est révolutionnaire dans le sens où cela fait d’un château de corail un point de chute beaucoup plus viable et permet une rotation indolore.

L’utilisateur de Twitter a mentionné que les joueurs peuvent reproduire cette même méthode à divers endroits de l’île de Fortnite. Si Epic ne corrige pas cette stratégie, nous verrons probablement des joueurs survoler régulièrement la carte. C’est quelque chose qui vaut la peine d’être utilisé, que vous jouiez des matchs publics ou en mode Arena.

Nous devrons voir ce qui se passera au cours des prochaines semaines avec la saison de compétition qui se profile. Pour l’instant, la rotation Shadow Stone et Bouncer est quelque chose que vous voudrez avoir dans votre poche arrière.

