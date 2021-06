Ethereum (ETH)

Fortnite va Ethereum? Plus susceptible d’être la communauté en espérant et en faisant face

Le jeu vidéo en ligne populaire Fortnite a ajouté un nouveau skin appelé “Etheria”, dont la communauté des crypto-monnaies spécule qu’il est en quelque sorte lié à la deuxième plus grande crypto-monnaie Ethereum.

Aestheticdemon est le créateur du concept d’Etheria.

Le nom n’est pas la seule chose qui ressemble à Ethereum. Les images circulant en ligne ont également un objet qui ressemble au logo en forme de losange d’Ethereum.

Mais cela semble atteindre car par cette norme “Call of Duty: Black Ops Cold War” pourrait être dans Ethereum ainsi qu’une source d’énergie dans ce jeu s’appelle “Aetherium Crystals”.

Cela pourrait très bien être un cas d’Apophenia, essayant de percevoir des liens significatifs entre des choses sans rapport.

Pendant ce temps, le subreddit Ethereum est resté optimiste et a continué à faire face après la dernière vente d’Ether à 1 700 $, une baisse de plus de 61% par rapport au sommet du mois dernier. L’un de ces Redditor plein d’espoir a commenté: “Eth à 40k confirmé.”

Mais il n’y a pas que la communauté ETH ; l’ensemble du marché de la crypto est à la recherche d’un récit haussier après la dernière déroute profonde – un catalyseur pour ramener les sentiments haussiers et faire à nouveau monter les prix.

Donc @FortniteGame compte 650 millions de joueurs, plonge son orteil dans l’espace de jeu crypto depuis un certain temps maintenant et vient de laisser tomber un joli petit fil d’Ariane $ ETH… 🎮⚔️💜 pic.twitter.com/2Ax1Cctccb – Alex Saunders 🇦🇺👨‍🔬 (@AlexSaundersAU) 23 juin 2021

Fortnite, cependant, n’est pas étranger aux cryptos ou même à Ethereum car il y a un an, lorsque Reddit a lancé deux types de cryptos basés sur Ethereum, Moons et Bricks, ils ont été un succès parmi la communauté des joueurs.

Ces « points de communauté » basés sur Ethereum, qui ont également été lancés dans des sous-titres de crypto-monnaie, ont suscité plus d’intérêt de la part des joueurs que de la communauté crypto et ont gagné plus de 10 000 utilisateurs en seulement une semaine.

Epic Games, qui a une valorisation d’environ 28,7 milliards de dollars, a lancé Fortnite en 2017.

Le créateur de “Fortnite”, Epic Games, a déclaré mardi qu’il comptait désormais plus de 500 millions de comptes et qu’il comptait 2,7 milliards de connexions d’amis sur “Fortnite”, “Rocket League” et Epic Games Store. En juin 2020, Fortnite comptait 350 millions d’utilisateurs enregistrés.

Le développeur de jeux vidéo mène actuellement une bataille juridique avec Apple Inc. Comme nous l’avons signalé en août dernier, le procès a affirmé que le comportement anticoncurrentiel d’Apple éliminait les options de paiement alternatives comme Bitcoin à utiliser dans le jeu, ce que le géant de la technologie a confirmé, affirmant qu’il violait le Directives de l’App Store concernant les paiements intégrés.

Le fondateur d’Epic Games, Tim Sweeney, est en fait très optimiste sur les NFT et le métaverse crypto. La société a levé 1 milliard de dollars de financement en avril pour soutenir sa vision à long terme du métaverse.

Alors qu’il a qualifié l’investissement de crypto de « gâchis sauvage et spéculatif », plus tôt cette année, Sweeney a ajouté, « la technologie évolue. »

