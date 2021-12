Fortnite Victory Crowns expliqué: pourquoi certains noms de joueurs sont en or

Fortnite Chapter 3, Season 1 est arrivé, et avec lui viennent de nouvelles couronnes de victoire. Ce nouvel objet cosmétique est gagné dans le jeu en réalisant des exploits spécifiques, et ils ne viendront pas facilement. Si vous vous demandez à quoi sert une couronne de victoire ou comment en gagner une vous-même, voici tout ce que vous devez savoir pour comprendre pourquoi les noms de certains joueurs sont en or dans votre lobby.

Couronnes de victoire fortnites

Le produit cosmétique rare et nouveau connu sous le nom de Victory Crown a un nom légèrement trompeur. Vous n’aurez pas toujours besoin de remporter une victoire pour obtenir une couronne de victoire, mais vous devrez vous en approcher assez près. Les couronnes de victoire sont remises aux joueurs qui terminent en haut ou près du sommet d’un match. Gagnez une couronne pour vous-même et vous commencerez votre prochaine partie avec une couronne de victoire portée sur votre tête.

Cependant, le prestige s’accompagne d’un danger supplémentaire. Vous serez plus visible pour les autres joueurs en portant une couronne de victoire. Effectuez des exploits typiques, tels que des élimes de filet ou des passes décisives, et gagnez de l’XP supplémentaire tout en portant la couronne. Si vous parvenez à gagner un match avec la couronne, vous débloquerez une emote exclusive qui contient le décompte exact de votre nombre de victoires cette saison.

Une couronne de victoire vous donne le droit de vous vanter pour les futurs tours de bataille royale.

Les joueurs entrant dans une partie avec une couronne de victoire verront leur nom affiché en or sur l’interface utilisateur, comme dans le dossier d’élimination. Si vous voyez des joueurs d’or obtenir beaucoup d’élims, vous devriez les prendre très au sérieux, car ils sont probablement sur une courte séquence.

Pour gagner une couronne de victoire pour vous-même, vous devrez obtenir les finitions suivantes en fonction de la taille de chaque équipe :

Solo : les quatre meilleurs joueursDuos : les joueurs des deux meilleures équipesTrios : les joueurs de la meilleure équipe (victoire)Escouades : les joueurs de la meilleure équipe (victoire)

Comme vous pouvez le voir, le système est un peu plus clément pour les joueurs en solo et en duo, mais dans les équipes plus grandes que cela, vous devrez sortir en tête pour saisir – ou conserver – votre couronne. Avec un système clairement inspiré d’Apex Legends, Fortnite défie les joueurs d’entrer dans l’arène de combat avec une cible sur le dos et d’en sortir victorieux. Voici toutes les nouveautés du chapitre 3, saison 1 de Fortnite.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.