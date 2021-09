Fortnite : Wild Week #3 — La prise de contrôle high-tech

#WildWeeks revient avec un nouveau gadget dans Fortnite Chapter 2 – Season 7.

C’est jeudi, et cela signifie un autre versement de l’événement #WildWeeks de Fortnite. Epic Games a introduit ce concept la saison dernière pour mettre en évidence les éléments dynamiques du jeu Fortnite. Wild Weeks est revenu dans la saison 7 d’abord pour mettre en évidence les armes supprimées, puis les options de mobilité du jeu.

La Wild Week 3 est à nos portes et Fortnite passe à la haute technologie. Les joueurs connaîtront une augmentation de la technologie Alien et IO pour la semaine prochaine. Cela signifie qu’il n’y aura pas de pénurie de Rail Guns, Ray Guns, Pulse Rifles et plus encore dans les listes de lecture décontractées. Plongeons dans cette Wild Week et voyons ce que Epic a à offrir.

Armes et objets de haute technologie en abondance

Les tactiques modernes ne leur ont pas donné l’avantage, alors les extraterrestres et les OI se sont tournés vers la force brute. Participez à la troisième semaine sauvage de l’invasion – High Tech Hijinks – pour des objets Alien et IO partout. (Et bien sûr, XP !) Plus d’informations : https://t.co/6rUHLwZLkE – Fortnite (@FortniteGame) 2 septembre 2021

Les technologies Alien et IO occupent le devant de la scène lors de la troisième semaine de l’événement récurrent Wild Weeks. Selon le billet de blog d’Epic, ces armes et objets seront plus faciles à trouver que jamais. Les ravisseurs ne transporteront que des armes extraterrestres à bord et les joueurs ne rassembleront que des armes et des objets IO dans les coffres IO. De plus, vous découvrirez le Kymera Ray Gun, le Pulse Rifle et le Rail Gun dans des coffres normaux.

Voici un récapitulatif rapide de l’endroit où vous pouvez trouver les différentes armes futuristes mises en évidence dans Wild Week 3:

Les coffres IO comprennent :

Fusil à impulsion Rail Gun Plasma Cannon Inflate-A-Bull

Les ravisseurs comprennent :

Kymera Ray Gun Grab-itron Prop-ifier Alien Nanites

Les coffres normaux comprennent :

Pistolet à rail pour fusil à impulsion Kymera Ray Gun

Epic a taquiné une autre semaine sauvage cette saison, qui correspond à la date de fin prévue de la saison 7 du 12 septembre. Nous devrons voir ce qui va suivre au cours de la quatrième semaine et rappelez-vous que vous pouvez gagner de l’XP dans les défis légendaires de cette semaine. Ceux-ci incluent les dégâts infligés par les armes IO ou Alien !

Image en vedette : Jeux épiques

