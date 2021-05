Fortnite: Wild Week 3 – Rebondir sur les murs, les videurs sans voûte

Wild Week 3 réduit la gravité et permet aux joueurs de rebondir ou de sauter sur leur chemin vers la victoire.

L’événement Wild Weeks de Fortnite est entré dans sa troisième de quatre semaines, où Epic Games met l’accent sur des éléments de jeu uniques. La première semaine a vu une augmentation des objets orientés feu tout en accélérant la propagation du feu et en infligeant plus de dégâts. Epic Games a suivi cela avec une semaine centrée sur les poissons, offrant aux joueurs plus de butin sur les lieux de pêche et plus de chances de trouver des poissons rares.

La troisième semaine réduit la gravité et élève l’atmosphère. À partir d’aujourd’hui jusqu’au 3 juin, les joueurs de Fortnite connaîtront une augmentation des objets à faible gravité, comme indiqué dans un article de blog.

Augmentation des grenades à ondes de choc, des arcs et des disquettes de saut, les videurs non voûtés

L’élément de jeu unique qu’Epic Games mettra en évidence dans Fortnite Battle Royale comprend un large éventail d’objets qui permettent aux joueurs de sauter plus haut que d’habitude. Cela signifie que les grenades Shockwave, Shockwave Bows et Hop Floppers apparaîtront plus fréquemment. En général, Wild Week 3 permet aux joueurs de parcourir la carte beaucoup plus rapidement et de se battre sans relâche pour la hauteur.

En plus des éléments que nous avons mentionnés, Epic Games a également ramené les Bouncers dans le jeu. Les joueurs peuvent déployer des videurs sur des structures construites telles que des murs, des sols et des rampes pour un coup de pouce supplémentaire. Les videurs sont apparus pour la dernière fois dans la saison 5 et n’ont pas survécu à la transition vers la saison 6.

Les options de mobilité supplémentaires sont liées aux défis de la semaine 10. L’une des quêtes demande aux joueurs de passer jusqu’à 500 secondes dans les airs à l’aide de grenades Shockwave, d’arcs ou de disquettes Hop. La Wild Week 3 est maintenant en direct dans le jeu et se terminera le 3 juin, coïncidant avec la dernière semaine. Assurez-vous de faire la queue dans certains jeux et de rebondir sur la carte. L’augmentation des objets de mobilité devrait permettre aux joueurs d’accumuler plus d’éliminations ou d’échapper à leurs ennemis avec une relative facilité.

Image en vedette: Epic Games

