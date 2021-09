Fortnite: Wild Week #4 – Dépensez ces barres sur des articles à prix réduit

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la Wild Week #4 dans Fortnite Chapter 2 – Season 7.

La dernière Wild Week of Fortnite Chapter 2 – Season 7 est en direct, et c’est une braderie. Epic a ramené ce concept de la saison 6, qui met en évidence des fonctionnalités uniques dans le jeu pendant environ sept jours. Jusqu’à présent, Epic a mis l’accent sur les armes supprimées, les objets de mobilité et les armes de haute technologie.

Wild Week #4 met les lingots d’or à l’honneur. Les joueurs seraient sages de dépenser leurs lingots d’or durement gagnés d’ici le dimanche 12 septembre, car la devise ne sera pas reportée à la prochaine saison. Voyons ce que propose la dernière Wild Week à l’approche de la fin du chapitre 2 – Saison 7.

Wild Week #4 – Dépensez vos barres

Mari ici avec un nouveau mémo. La dernière semaine sauvage n’est pas du tout le résultat des extraterrestres ou des IO. Au lieu de cela, les vendeurs et les distributeurs automatiques ont BEAUCOUP réduit leurs affaires. Cette "Bac à bonnes affaires" La semaine semble être un bon moment à passer imprudemment… (Les barres seront bientôt réinitialisées, après tout.) pic.twitter.com/EppMx1yi6H – Fortnite (@FortniteGame) 9 septembre 2021

Epic Games a réduit les prix des armes exotiques et d’autres articles achetables via des distributeurs automatiques et des vendeurs. Les joueurs peuvent s’attendre à une réduction de 50% sur les divers exotiques de Fortnite, tels que le Storm Scout Sniper et le Night Hawk Pistol. De plus, d’autres remises seront proposées dans les distributeurs automatiques et les personnages non-joueurs (PNJ).

Voici les coûts d’armes exotiques mis à jour lors de cette braderie :

Night Hawk – 200 pièces d’or – Vendu par Guggimon dans Retail Row Storm Scout Sniper – 250 pièces d’or – Vendu par Riot sur Yellow Steel Bridge Shadow Tracker – 200 pièces d’or – Vendu par Maven chez Dinky Dish Marksman Six Shooter – 200 pièces d’or – Vendu par Abstrakt au détail Ligne

La Wild Week #4 se terminera très probablement le dimanche 12 septembre, étant donné l’événement de fin de saison en direct prévu. Alors, assurez-vous de dépenser toutes vos ressources et de vider votre inventaire de tous les lingots d’or avant le début de la nouvelle saison !

Image en vedette : Jeux épiques

Le post Fortnite: Wild Week #4 – Dépensez ces barres sur des articles à prix réduit est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.