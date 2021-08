Fortnite : #WildWeeks High Flying Week — Rift-To-Gos, rampes de lancement, videurs et plus

Fortnite Wild Weeks revient avec plus d’options de mobilité que quiconque peut gérer et ranger les armes supprimées.

Après s’être tue la semaine dernière, la deuxième semaine sauvage du chapitre 2 – Saison 7 de Fortnite est de retour, et il s’agit de prendre les hauteurs et d’atteindre le ciel. Epic Games a remplacé les armes silencieuses dans les listes de lecture occasionnelles pour faire place à des rampes de lancement accrues et à d’autres objets de mobilité pratiques. Cela signifie que les rotations et l’obtention d’un avantage en hauteur sur vos adversaires seront beaucoup plus faciles que ces dernières semaines.

Epic Unvaults Rifts & Bouncers, augmente les apparitions de la rampe de lancement

Pour la première fois depuis longtemps, les joueurs de Fortnite peuvent découvrir Rift-To-Gos et Bouncers en mode Battle Royale. Cela fait un certain temps que ces deux objets légendaires n’étaient pas dans le pool de butin normal. Epic Games a utilisé son événement #WildWeeks pour ramener quelques vieux favoris.

Aujourd’hui, les joueurs qui font la queue dans une liste de lecture non-arène trouveront régulièrement des failles et des videurs autour de la carte dans les coffres et au sol. De plus, la High Flying Week de Fortnite comprend un taux d’apparition accru de Launch Pad pour donner à tous les joueurs une solide chance de s’envoler dans le ciel. Si cela ne suffisait pas, les fournisseurs vendent davantage de services Rift pour s’assurer que vous ne serez jamais sans option de mobilité pendant les sept prochains jours.

La mobilité supplémentaire devrait être utile pour terminer la quête légendaire de cette semaine, où vous devez infliger des dégâts après avoir plané. Epic Games prévoit de déployer une autre semaine sauvage dans sept jours et une autre chaîne de quêtes légendaires, alors gardez un œil sur ce que les développeurs ont prévu ensuite.

Image en vedette : Jeux épiques

