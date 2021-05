Fortnite: #WildWeeks – Tout ce que vous devez savoir

Fortnite Chapter 2 – La saison 6 se réchauffe.

Epic Games a annoncé aujourd’hui que la toute première Wild Week était en plein effet. Cet événement en jeu se concentre sur un élément de gameplay particulier de Fortnite Battle Royale qui se distingue parmi les nombreuses fonctionnalités uniques. L’événement alternera les éléments de gameplay pour les quatre prochaines semaines jusqu’à ce qu’il se termine début juin. Cela devrait bien entrer dans le chapitre 2 – Saison 7. Maintenant, jetons un coup d’œil à ce que Wild Weeks a à offrir aux joueurs de Fortnite.

Combattre le feu avec le feu et les semaines au-delà

La première semaine met l’accent sur le feu, qui est devenu un visuel hors du commun dans Fortnite. Aujourd’hui 6 mai, la réserve de butin de la saison 6 a connu une augmentation des arcs de flammes et des lucioles. De plus, Epic Games a ajouté le Flare Gun dans la saison 6 après son entrée dans le coffre-fort pour terminer le chapitre 2 – Saison 3. En savoir plus sur où trouver et acheter l’arme de retour ici.

Le feu n’est que la première de plusieurs semaines thématiques. La partie incendie dure du 6 mai au 13 mai. Le billet de blog Epic’s Wild Weeks expliquait que tous les événements ultérieurs commenceraient les 13 mai, 20 mai et 3 juin. Chacun durera une semaine avant de passer à un autre élément de gameplay. C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur cet afflux surprise de dynamiques de jeu uniques. Cela devrait être amusant pour tous ceux qui recherchent un peu de variété dans les matchs Fortnite occasionnels.

Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour avec toute information supplémentaire concernant Wild Weeks!

