Fortnite Windwalker Echo Skin est le personnage de démonstration d’Unreal Engine 5

Le dernier skin Fortnite, Windwalker Echo, n’est peut-être pas un visage aussi familier que LeBron James ou Wonder Woman, mais pour tous ceux qui ont vu la bande-annonce de l’Unreal Engine 5 de l’année dernière, le héros d’action sera très familier. Le skin Windwalker Echo est désormais disponible dans la boutique d’objets Fortnite pour une durée limitée, marquant sa première apparition publique depuis plus d’un an.

Peau d’écho Fortnite Windwalker

Vu pour la première fois dans une démo technologique d’Unreal, Echo plonge dans Fortnite.

Nous ne savions pas grand-chose sur Echo – y compris même son nom – lorsqu’elle a été vue pour la première fois dans la démo technologique Unreal Engine 5 de mai 2020 exécutée sur une PS5. Son arrivée à Fortnite inclut un peu plus de connaissances pour les joueurs qui souhaitent en savoir plus sur elle.

Pour commencer, elle est ce qu’on appelle une “marche-vent”, ce qui explique sa capacité semblable à un écureuil volant à glisser dans les canyons. À partir d’aujourd’hui, elle joue également dans une nouvelle animation de Mold3D Studio, qui est alimentée par Unreal Engine et devrait étoffer encore plus son arrière-plan.

Lorsque Echo a été révélé pour la première fois, les gens se sont demandé si nous verrions la star du héros dans son propre jeu, mais à l’époque, Epic a déclaré que l’expérience n’était qu’une démo. Bien que cela soit toujours apparemment vrai, Echo a néanmoins réussi à jouer dans un jeu, même si elle le partage avec une liste de super-héros, de chanteurs et de streamers.

Quant aux cosmétiques Fortnite, c’est juste Echo elle-même qui est proposée. Peut-être qu’Epic travaillera sur des accessoires comme le dos bling, un planeur et une pioche sur toute la ligne. Suivant un calendrier similaire pour les produits cosmétiques flambant neufs, Echo devrait être dans la boutique d’objets pendant au moins quelques jours avant de tourner pendant des semaines ou des mois à la fois.

Pour en savoir plus sur la dernière semaine de la saison 7 de Fortnite, ne manquez pas les défis de la semaine 14, dont un difficile à placer des panneaux d’avertissement autour de l’île. La saison 8 de Fortnite est presque arrivée, alors préparez-vous pour l’opération : Sky Fire.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.