Fortnite x Air Jordan revient avec un design gris frais emblématique et une carte créative

La collaboration Fortnite x Air Jordan revient en 2021 avec une multitude de tenues et d’accessoires cosmétiques achetables.

Le partenariat de Fortnite avec la marque de vêtements et de baskets Air Jordan remonte à mai 2019, au plus fort de la popularité du jeu Battle Royale. Nike a produit la ligne Air Jordan pour Michael Jordan, six fois champion de la NBA et membre du Temple de la renommée de la NBA, et Fortnite a naturellement noué un partenariat dans le chapitre 1 – Saison 9.

Cela semblait être un type d’accord unique, mais Epic Games a confirmé une renaissance du crossover Fortnite x Air Jordan. À partir du 1er décembre, les joueurs auront la possibilité d’acheter le dernier ensemble de tenues cosmétiques inspirées de la sneaker et des accessoires Air Jordan XI Cool Grey via la boutique d’objets de Fortnite. ESTNN est là pour vous fournir toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin.

Fortnite x Air Jordan — Prenez deux

Un classique indéniable. Pour célébrer le retour de la Air Jordan XI Cool Grey, nous faisons la fête sur l’île et @FNCreate En savoir plus : https://t.co/PmZm0SSrOe pic.twitter.com/MttkFQhFRg – Fortnite (@FortniteGame) 1er décembre 2021

Le dernier crossover Fortnite x Air Jordan se concentre sur Air Jordan XI Cool Grey, décrit comme sa sneaker la plus populaire. Nike a sorti la sneaker Cool Grey en 2001, et les joueurs de Fortnite peuvent acquérir l’ensemble à partir de ce soir à 19 h HNE. Les offres comprennent un modèle de personnage masculin et féminin avec des couleurs grises et noires et l’emblématique chaussure Cool Grey. La collaboration Fortnite x Air Jordan comprend également un Dunk On ‘Em Emote, que vous pouvez voir ci-dessous :

Voici la liste complète des produits cosmétiques qui seront disponibles dans la boutique d’objets de Fortnite ce soir :

Tenue Hangtime – Reste Fly.

Possède également les styles Playmaker (Bleu) et MVP (Argent) à débloquer dans la zone Jumpman. Tenue Swish – Si lisse avec elle.

Dispose également des styles Crossover (Dark) et Downtown (Silver) à débloquer dans la zone Jumpman. Cool Grey Back Back Bling – Un classique rétro. Dunk sur ‘Em Emote- Rendez Jordan fier.

Vous pourrez également récupérer la tenue Hangtime, la tenue Swish et le Cool Grey Back Bling dans le Cool Grey Bundle.

Carte créative Fortnite x Air Jordan

Le plaisir ne s’arrête pas aux cosmétiques. Epic Games a travaillé avec les concepteurs de cartes Enigma et Dummblond de Paradox Buildcreators pour construire la zone Jumpman. Décrit comme une chasse au trésor, les joueurs qui font la queue dans la carte créative Jumpman Zone doivent conquérir la recherche Air Jordan XI Cool Grey. De plus, les joueurs ont la possibilité de relever des défis Trickshot pour débloquer des styles de tenue gratuits et un spray.

Voici la progression des 12 défis Trickshot :

Terminez six défis Trickshot pour débloquer le style meneur de jeu (bleu) de la tenue Hangtime et le style croisé (sombre) de la tenue Swish ! Ces tenues sont disponibles dans la boutique d’objets à partir du 1er décembre à 19 h HE.

Terminez 10 défis Trickshot pour débloquer le style MVP (argent) de la tenue Hangtime et le style centre-ville (argent) de la tenue Swish ! Ces tenues sont disponibles dans la boutique d’objets à partir du 1er décembre à 19 h HE.

Terminez 12 défis Trickshot avant le 4 décembre à 14 h HE pour recevoir le Deep In the Paint Spray.

Terminez les 12 défis Trickshot pour déverrouiller la salle exclusive du Temple de la renommée ! La salle du Temple de la renommée mettra davantage vos compétences à l’épreuve avec des défis Trickshot encore plus difficiles pour des droits de vantardise supplémentaires !

Les joueurs peuvent accéder à la zone Jumpman en saisissant le code de l’île 5519-3138-2454 dans le Creative Hub.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le billet de blog Fortnite x Air Jordan d’Epic !

Images vedettes : Jeux épiques