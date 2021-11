Fortnite x League Of Legends Crossover est officiel : comment débloquer Jinx

Le champion de League of Legends Jinx fait irruption dans le monde de Fortnite Battle Royale.

Epic Games et son collègue développeur Riot Games ont officiellement annoncé un croisement entre Fortnite Battle Royale et League of Legends pour la première fois de l’histoire. Dans un double article de blog aujourd’hui, les deux parties ont annoncé que le personnage de League of Legends, Jinx, deviendrait une tenue de personnage dans le jeu dans le cadre d’une collaboration révolutionnaire. Après beaucoup d’anticipation au préalable, les deux parties l’ont officialisé.

La collaboration célèbre l’émission Netflix du jeu MOBA populaire nommée Arcane, qui sera présentée le samedi 6 novembre et comprend Jinx comme l’une des pièces centrales. Riot Games a sélectionné Jinx comme le tout premier personnage LoL à s’aventurer hors de l’univers du jeu et dans Fortnite Battle Royale.

Collaboration Fortnite x League of Legends

Epic Games est entré dans l’histoire en tant que premier développeur de jeux à emprunter à League of Legends. Bien que les deux titres soient très différents, les deux sont historiques à part entière. Epic Games a notamment élargi le casting de personnages de Fortnite pour inclure The Terminator, Deadpool, Lara Croft et plus encore. L’ajout de Jinx est une autre étape monumentale dans l’histoire de Fortnite.

Jinx rejoint Fortnite’s Island aujourd’hui, le 4 novembre, à 20 h HE avec une multitude d’articles portables gratuits. Certains d’entre eux incluent la tenue de base, le spray, la pioche et plus encore.

Voici une liste complète des produits cosmétiques disponibles :

Arcane Jinx Outfit Pow Pow Crusher Pioche Jinxed Spray Jinx’s Dream Monkey Back Bling Playground (Instrumental) Hall d’entrée Faisant des ravages Écran de chargement Katchoo! Écran de chargement

Brandon Miao, responsable de l’expérience inter-produits et des partenariats, Riot Experience chez Riot Games a parlé de la collaboration avec Fortnite et de ce qu’il espère en tirer :

«Fortnite a mis en place des collaborations et des expériences de divertissement de haut niveau tout en restant déterminé à apporter aux joueurs un contenu qui enrichit leur expérience à la fois dans et hors du jeu, un dévouement que nous partageons et admirons. Nous espérons que les fans apprécieront de voir Jinx, l’un de nos champions les plus emblématiques de League of Legends, à Fortnite pour célébrer le lancement d’Arcane.

Titres Riot disponibles dans Epic Games Store

La collaboration Epic x Riot apporte plus que le skin Jinx. Epic Games accueillera également de nombreux titres les plus emblématiques de Riot dans l’Epic Games Store. Ces jeux incluent League of Legends PC, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra et VALORANT.

Steve Allison, vice-président et directeur général de l’Epic Games Store a commenté ce partenariat avec Riot :

« Riot Games est l’un des meilleurs développeurs et créateurs au monde de franchises de divertissement révolutionnaires. Nous sommes ravis qu’ils aient choisi de s’associer avec nous pour proposer leurs titres à des millions de nouveaux joueurs via Epic Games Store.

C’est un moment historique sans aucun doute. Fortnite et League of Legends sont deux des titres de jeux vidéo les plus reconnaissables au monde aujourd’hui. Le ciel est maintenant la limite, et nous pourrions très bien voir d’autres personnages de Riot traverser Fortnite et vice versa. Seul le temps nous dira ce que l’avenir nous réserve.

Image en vedette : Jeux épiques