Fortnite x Naruto est arrivé – voici ce qui est inclus

Naruto rencontre Fortnite dans la dernière collaboration révolutionnaire du titre Battle Royale.

Les rumeurs étaient vraies et l’attente est enfin terminée. Ce qui a commencé comme une possibilité en mai est devenu une réalité. Fortnite Battle Royale a officiellement accueilli Naruto dans son impressionnant casting de personnages. Le tweet d’annonce initial a battu tous les records de Fortnite, faisant de cette collaboration les quatre années les plus attendues dans la vie du jeu.

Il y a beaucoup à analyser avec le lancement du crossover Fortnite x Naruto, alors ne perdons plus de temps.

Cosmétiques Fortnite x Naruto

Epic Games a tout mis en œuvre pour le crossover Fortnite x Naruto Shippuden. Il contient plus de produits cosmétiques que nous n’en avons jamais vu auparavant en dehors de la collaboration Marvel Comics du chapitre 2 – Saison 4. Epic présente de nombreux articles que les fans peuvent désormais acheter dans le jeu, notamment des skins, des pioches, des accessoires pour le dos et plus encore.

Voici une liste complète des objets et des images disponibles dans le crossover Fortnite x Naruto :

Tenues Cosmétiques

Tenue Naruto Uzumaki (avec le style septième variante Hokage) Tenue Sasuke Uchiha (avec la pioche Épée de Kusanagi) Sakura Haruno (avec le style variante Sakura Uchiha) Kakashi Hatake (avec le style variante Black Ops Kakashi)

Retour Bling

Pakkun Back Bling : le plus petit ninken de Kakashi. Demon Wind Shuriken Back Bling: Un shuriken avec de redoutables lames incurvées. Hidden Leaf Cloak Back Bling : une cape chaude adaptée aux missions. Scroll Back Bling: Contient des techniques

Pioches

Black Ops Sword Pickaxe : Une épée utilisée par les Black Ops. Pioche Kunai (avec la variante noire Style) : Une arme tranchante préférée des shinobi. Snake Sword : L’épée bien-aimée de Sasuke. Faux de Hidan : La faux de choix pour les rituels de malédiction.

Planeur et émoticônes

Kurama Glider : Une redoutable bête à neuf queues scellée à l’intérieur de Naruto Uzumaki. (Livré avec l’écran de chargement du travail d’équipe Shinobi) Emote d’invocation de Jutsu : vous êtes-vous souvenu de la formation de votre contrat ? Emote Ramen Break : offrez-vous une petite collation shinobi.

Écrans de chargement

Écran de chargement pour le travail d’équipe Shinobi Écran de chargement pour manger des pizzas Jutsu

Voici les lots qui peuvent être achetés via la boutique d’objets de Fortnite :

Le pack Naruto et Kakashi: comprend la tenue Naruto Uzumaki (avec le style de la variante du septième Hokage), le Scroll Back Bling, Kakashi Hatake (avec le style de la variante Black Ops Kakashi), le Pakkun Back Bling et l’écran de chargement Pizza Eating Jutsu ; Perfectionner l’art de la pizza demande de la discipline. Art par Studio Pierrot.

Le pack Sasuke & Sakura : Comprend Sasuke Uchiha (avec l’épée de Kusanagi Pioche), Demon Wind Shuriken Back Bling, Snake Sword Pickaxe, Sakura Haruno (avec Sakura Uchiha variante Style), Hidden Leaf Cloak Back Bling et l’écran de chargement de l’équipe 7 ; Prêt pour une mission de rang A.

Le pack d’équipement Shinobi : comprend Ramen Break Emote, Summoning Jutsu Emote, Kunai Pickaxe, Black Ops Sword Pickaxe et Scythe Pickaxe de Hidan.

Village créatif de la feuille cachée

Les divers objets sur le thème de Naruto mentionnés ci-dessus sont désormais disponibles à l’achat. De plus, Epic a créé l’expérience Hidden Leaf Village en mode créatif. Une fois à l’intérieur, vous en apprendrez plus sur l’histoire de Naruto Shippuden, découvrirez des lieux remarquables et vous plongerez complètement dans l’univers. Epic Games incluait également des quêtes que les joueurs devaient accomplir lorsqu’ils se trouvaient dans le village de Hidden Leaf.

Naruto a également dépassé le Creative Hub, alors assurez-vous de vérifier cela en plus du Hidden Leaf Village. Les deux seront partis pour toujours le 29 novembre à 10 h HE.

Nouvelle arme en jeu Naruto

Comme si les skins et un changement de Creative Hub ne suffisaient pas, les joueurs ressentiront la présence de Naruto dans le jeu. Epic Games a conçu la Paper Bomb Kunai, une arme jetable que l’on peut trouver dans les coffres et les lamas à butin.

D’autres inclusions notables dans la collaboration sont le PNJ Naruto qui parcourra une zone de l’île. Il offrira des quêtes en échange de points d’expérience (XP), qui seront disponibles jusqu’à la fin du chapitre 2 – Saison 8.

C’est une collaboration que les fans ne voudront pas manquer. Fortnite x Naruto marque le premier crossover exclusif d’anime, et le battage médiatique parle de lui-même. Assurez-vous de le vérifier dans le jeu maintenant !

Image vedette : Jeux épiques