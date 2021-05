Fortnite x NBA Crossover annoncé – Nouveaux skins, bataille communautaire et plus

Epic Games a annoncé la collaboration Fortnite x NBA!

Fortnite Battle Royale et la National Basketball Association (NBA) ont officiellement signé un accord pour inclure les noms et logos des équipes dans le jeu populaire. Les rumeurs concernant le crossover ont commencé il y a des mois, y compris un événement communautaire prévu, où les joueurs pourraient soutenir une équipe et gagner des récompenses en jeu et des V-Bucks pour des prix. Maintenant, Epic Games a révélé la collaboration, qui commence aujourd’hui, coïncidant avec les éliminatoires de la NBA.

Fortnite x NBA: le crossover

«The Crossover» amène les 30 équipes de la NBA et leur ressemblance dans Fortnite, à l’instar des nombreuses collaborations du jeu avec la National Football League (NFL). Les joueurs de Fortnite auront la possibilité d’acheter de nombreuses tenues de personnages différentes et de sélectionner l’équipe et le logo qu’ils aimeraient représenter. Voici une liste complète des cosmétiques disponibles dans The Crossover:

Nouveaux skins pic.twitter.com/aYDBYIHmi5 – iFireMonkey (@iFireMonkey) 19 mai 2021

Fast Break Half-Court Hero Buzzer Beater Triple-Double Fadeaway Rain Maker Dyanmo Dribbler Crossover Champion Rebound Raider Spécialiste des éclaboussures NBA Championship Trophy (back bling) Mini Hoop (back bling) Dribblin ‘(emote)

Bien que le coût de chaque cosmétique ne soit pas encore disponible, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils sonnent autour de 1200 V-Bucks pour les peaux et de 500 à 1000 pour le back bling et l’emote.

Casiers des joueurs de la NBA

En plus des packs NBA, les joueurs de basket-ball individuels recevront également leurs propres casiers de joueurs Fortnite. Ceux-ci incluent généralement la tenue de personnage de choix, l’emote, le back bling, la pioche et l’enveloppe d’arme de ce joueur en particulier. Le joueur de jazz d’Utah Donovan Mitchell et Trae Young des Atlanta Hawks sont les deux joueurs présentés dans le billet de blog d’annonce d’Epic. Ceux-ci seront disponibles à une date ultérieure.

Batailles d’équipe Fortnite x NBA

Epic Games a inclus l’événement collaboratif en jeu qui a été divulgué plus tôt ce mois-ci dans l’annonce de The Crossover. Vous voudrez vous diriger vers cet article pour tous les détails cruciaux. En bref, les joueurs peuvent soutenir une équipe et gagner des prix en jeu tels que le NBA Championship back bling et V-Bucks. Vous pouvez vous inscrire à l’événement ici.

Image en vedette: Epic Games

Source: Jeux épiques

Le message Fortnite x NBA Crossover annoncé – De nouveaux skins, une bataille communautaire et plus sont apparus en premier sur le réseau de nouvelles Esports | ESTNN.