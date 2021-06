Fortnite x O2 apporte aux joueurs une aventure musicale interactive

Epic Games s’est associé à O2 et au groupe de R&B alternatif anglais « Easy Life » pour produire une expérience de concert interactive dans le mode créatif de Fortnite Battle Royale.

Le lieu de l’île O2 est l’endroit où l’aventure musicale se déroulera. Les joueurs peuvent s’attendre à profiter de mini-jeux, de mélodies, de manèges et plus encore. De plus, certains produits cosmétiques gratuits dans le jeu, tels qu’une piste de lobby et un spray, sont à gagner dans le cadre des collaborations. ESTNN a tous les détails pour l’expérience O2 !

Aventure musicale O2 avec Easy Ride

L’événement doit commencer le 24 juin, date à laquelle les joueurs peuvent accéder au Creative Hub et entrer le code O2 Island pour commencer leur aventure. Epic Games a publié un article de blog, qui résume ce à quoi les participants peuvent s’attendre lorsqu’ils se rendent sur l’île conçue sur mesure :

Le lieu : à The O2 Island à Creative, vous pouvez trouver des mini-jeux, des manèges et d’autres attractions. Pour y accéder, les joueurs peuvent accéder à un portail dans le Welcome Hub ou entrer le code Creative Island 2500-3882-9781.

Easy Life Performs: À partir de 15 h 30 HE le 24 juin 2021, un portail s’ouvrira à The O2 Island, menant à un spectacle du groupe d’évasion easy life. Vous pourrez également accéder à l’émission via la vignette de liste de lecture « VIE FACILE À L’O2 » ou un portail vedette dans le centre d’accueil.

Pas de spectacle ordinaire : Au fur et à mesure que vous interagissez avec le spectacle, vous serez emmené dans un voyage en désordre dans l’imaginaire de la vie facile. C’est une expérience interactive complète où vous serez constamment en mouvement !

L’émission présentera des chansons du nouvel album de easy life « la vie est une plage ». Avec une longueur réglée d’env. 20 minutes, les joueurs ont un voyage mouvementé à espérer dans Creative.

Cosmétiques gratuits

En plus des informations ci-dessus, les joueurs peuvent utiliser le code de pulvérisation « Squeezy Life » dans le jeu. ESTNN a déjà construit un guide utile pour ceux qui cherchent à le déverrouiller. Tous les joueurs qui terminent l’expérience O2 recevront la piste de lobby “UFOs & Aliens”. Si vous manquez la première manche de l’événement le 24 juin, Epic Games continuera les rediffusions jusqu’au 27 juin.

Les créateurs peuvent également publier leurs réactions sur YouTube avec une monétisation complète. Cependant, cette opportunité n’est ouverte qu’aux personnes possédant un code Support-A-Creator (SAC). Voici quelques conseils utiles directement tirés du billet de blog d’Epic :

Afin de monétiser leur vie facile au contenu The O2, les membres du SAC doivent lier leurs comptes YouTube et Support-A-Creator.

IMPORTANT : lorsque vous téléchargez le contenu sur YouTube, assurez-vous de le télécharger en tant que non répertorié ou public. Si vous téléchargez la vidéo en tant que privée, il est possible que vous receviez une demande de monétisation sur votre vidéo.

Pour télécharger le contenu sur d’autres plates-formes, reportez-vous aux politiques de plate-forme de votre chaîne pour obtenir des conseils sur la façon d’éviter les avertissements pour atteinte aux droits d’auteur.

Vous n’êtes pas au SAC ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours partager vos moments forts de l’expérience. Cependant, vous ne pourrez pas monétiser ce contenu sur YouTube.

Les streamers Twitch doivent s’approcher avec prudence. Epic Games ne peut pas se protéger contre l’afflux récent de grèves DMCA, et ils suggèrent de désactiver les VOD ou de les supprimer pour éviter une violation de canal.

