Fortnite: XSET se sépare de RogueShark, Knight & Av

Trois joueurs de Fortnite sont désormais des agents libres après s’être séparés de XSET.

L’organisation d’esports XSET a annoncé hier le départ de trois joueurs professionnels de Fortnite Battle Royale. Tyler « Knight » McDougal, Ethan « RogueShark » Kammerman et Alexander « Av » Vanderveen sont désormais des agents libres après avoir passé plus d’un an avec XSET. Ces trois-là étaient des pièces fondamentales qui sont devenues les premiers joueurs Fortnite de l’organisation.

Chacun d’eux a eu des degrés de succès variables sous XSET. RogueShark et Knight ont atteint trois finales Fortnite Champion Series (FNCS) ensemble en tant que membres de l’équipe. Av les a même rejoints pour deux de ces trois apparitions. Désormais, ils sont tous libres de saisir d’autres opportunités dans un cadre esport imprévisible.

XSET annonce le départ de trois joueurs

Aujourd’hui, nous annonçons le départ de @TwitchAv, @KnightFN_ & @RogueShark de notre liste compétitive Fortnite. Ils sont avec nous depuis le premier jour, et nous tenons à les remercier pour tout ce qu’ils ont fait depuis le lancement de XSET. Nous leur souhaitons bonne chance dans toutes les entreprises futures. ️ pic.twitter.com/Q1avCntc0b – XSET (@XSET) 13 octobre 2021

L’organisation s’est adressée à Twitter avec une déclaration, remerciant RogueShark, Knight et Av pour leur temps avec XSET. Tous les trois, aux côtés de l’ancien pro de Fortnite Snood, ont été parmi les premières signatures de XSET après être officiellement devenus une organisation d’esports.

« Aujourd’hui, nous annonçons le départ de @TwitchAv, @KnightFN_ & @RogueShark de notre liste compétitive Fortnite.

La présence de la marque dans Fortnite compétitif a diminué au fil du temps. Le finaliste de la Coupe du monde Davis « Ceice » McClellan – que XSET a signé en avril – reste le seul joueur Fortnite purement compétitif sur sa liste. On ne sait pas quels plans, le cas échéant, XSET doit acquérir pour acquérir plus de talents Fortnite. Il existe actuellement de nombreux agents libres sur le marché, mais Fortnite est imprévisible d’un point de vue organisationnel.

Quelle est la prochaine étape pour XSET et les joueurs ?

J’ai passé un bon moment sur @XSET mais maintenant je suis officiellement un F/A. DM @CarterPulse pour les demandes de renseignements commerciaux – RogueShark (@RogueShark) 13 octobre 2021

Pour RogueShark, Knight et Av, il y a beaucoup d’équipes qu’ils pourraient rejoindre. Le duo de longue date de RogueShark et Knight vient de remporter un tournoi de haut niveau et reste cohérent avec ses résultats au fil du temps. Av a connu des difficultés lors des récentes compétitions FNCS, mais gère de solides placements en Cash Cup.

Il sera intéressant de voir dans quelle direction ces trois joueurs et XSET se dirigeront ensuite. Nous devrons attendre et voir quelles offres sont disponibles car l’incertitude structurelle à Fortnite reste une préoccupation.

Image caractéristique : XSET

Le post Fortnite: XSET se sépare de RogueShark, Knight & Av est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.