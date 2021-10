Fortnitemares Cup 2021 — Tout ce que vous devez savoir

Préparez-vous pour la première Fortnitemares Cup de Fortnite.

L’événement annuel d’Halloween de Fortnite Battle Royale – surnommé Fortnitemares – est en cours. Pendant quelques semaines de fin octobre à début novembre, Epic Games donne à Fortnite’s Island une refonte effrayante. Il est principalement destiné aux joueurs plus occasionnels. Cependant, pour la première fois de l’histoire, Epic a annoncé la Fortnitemares Cup.

Joués dans le cadre du mode Horde Rush à durée limitée (LTM), les concurrents potentiels ont une chance de gagner eux-mêmes et leur équipe des prix gratuits dans le jeu. Aujourd’hui, ESTNN détaillera tous les détails cruciaux avant la Fortnitemares Cup 2021 le 23 octobre.

Qu’est-ce que la Fortnitemares Cup ?

Comme mentionné précédemment, la Fortnitemares Cup est une compétition unique en son genre, où des équipes de quatre peuvent cumuler des points et potentiellement gagner des objets cosmétiques à débloquer dans le jeu. Vous pensez peut-être qu’un tournoi Fortnite est peut-être trop difficile, mais n’ayez crainte. La Fortnitemares Cup est une compétition joueur contre environnement (PvE), ce qui signifie que vous n’aurez pas à combattre d’autres vrais joueurs.

Le Horde Rush LTM vous plonge, vous et vos coéquipiers, dans un jeu pour éliminer des foules de zombies et d’autres créatures. Vous et votre équipe devez survivre à trois rencontres avec des monstres Sideways. C’est un concept simple et devrait offrir une expérience de tournoi quelque peu décontractée avec des prix passionnants en jeu.

La Fortnitemares Cup commence à 17 h HE le 23 octobre et se poursuit jusqu’à 1 h HE le 24 octobre. Vous devrez gagner autant de points que possible au cours de cette période en fonction du système de notation. Il convient de mentionner qu’il n’y a pas d’option « Remplir » pour ce tournoi, ce qui signifie que vous devez trouver trois amis pour concourir aux côtés. Epic autorisera également les changements de coéquipiers pendant la Fortnitemares Cup.

Système de notation

Le système de notation de ce tournoi est très différent de celui d’habitude. Horde Rush donne aux joueurs un score basé sur les éliminations et les multiplicateurs de score. Soyez à l’affût des méthodes pour augmenter votre score, considérant que 1 000 points Horde Rush équivalent à un point de tournoi. Le score cumulé des cinq matchs déterminera votre place finale dans le classement.

Distribution des prix

Les joueurs sont en compétition pour trois prix en jeu ; un écran de chargement, un spray et une émoticône. La première récompense nécessite au moins 500 points de tournoi, puis 1 000 points et enfin 2 000 points. Selon le système de notation de Horde Rush, cinq matchs devraient suffire pour atteindre 2 000 points.

Écran de chargement – 500 points Feeling Wrathful Spray – 1000 points Ghoul-d Game Emoticon – 2000 points

Cela couvre tout ce que nous savons sur la Fortnitemares Cup. N’oubliez pas qu’il commence ce week-end le 23 octobre et se termine le 24 octobre. C’est une excellente occasion de gagner des prix gratuits et de vous amuser en même temps. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article avec des détails supplémentaires.

Image en vedette : Jeux épiques