Fortnum & Mason se réveille – l’institution propose de suivre les nouvelles options de genre | Royale | Des nouvelles

Fortnum & Mason a élargi ses options de titres pour les acheteurs en ligne avec l’ajout de « Mx ». « Mx » est un titre honorifique non sexiste pour ceux qui ne souhaitent pas être identifiés par leur sexe.

Le grand magasin haut de gamme de Piccadilly, à Londres, propose la nouvelle option lorsque les clients donnent leurs coordonnées en ligne.

En plus d’autres titres tels que « Mr » et « Mrs », Fortnum & Mason propose aux acheteurs une gamme de titres honorifiques parmi lesquels Brigadier, HRH, Dame, General et Colonel.

Le rédacteur en chef du journal du Daily Mail, Richard Eden, qui a souligné l’ajout de « Mx », a déclaré que l’épicier de la reine s’était « réveillé » avec l’introduction du titre non sexiste.

Commentant sur Twitter, un utilisateur avec la poignée Tetburyboy a plaisanté: « Déçu que Fortnum n’offre pas l’option XRH (HRH neutre en matière de genre)… »

Un autre utilisateur de Twitter, toriaa_h, a écrit: « Leurs titres ont tout, de HRH à Baron, alors n’entrouvrons pas nos culottes. »

Un autre, su_brompton, a commenté : « Je ne vois pas de problème ici car ils n’ont ajouté qu’une option.

« Ça n’affecte pas les clients ?

LIRE LA SUITE: La fête de Noël royale «est en jeu»

Fortnum & Mason détient des mandats royaux de la reine et du prince Charles.

Il a également détenu un mandat de la reine mère jusqu’en 2007.

En plus de sa boutique phare de Piccadilly, Fortnum & Mason possède des magasins au Royal Exchange, à St Pancras International, à l’aéroport d’Heathrow et au K11 Musea à Hong Kong.

Fortnum & Mason est sans aucun doute occupé à l’approche de Noël.

Visiter le grand magasin haut de gamme est une tradition très appréciée de beaucoup.