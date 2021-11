Fortress achète 4 500 machines d’extraction de Bitcoin à Bitmain

La société minière Bitcoin Fortress Technologies a commandé 4 500 machines Bitmain Antminer S19j Pro dans le but de capturer une plus grande part des revenus miniers.

L’achat fera plus que tripler le taux de hachage de Fortress, passant de 195 petahash par seconde à 645 PH/s, a annoncé lundi la société. Les machines devraient être livrées en versements mensuels d’avril à septembre 2022. Les conditions financières n’ont pas été divulguées. Fortress n’a pas immédiatement répondu à la demande de détails de CoinDesk. L’achat survient deux semaines après celui de 180 machines Whatsminers M30S, qui devraient être installées d’ici le milieu de ce mois. Fortress, cotée à la Bourse de croissance de Toronto (TSX-V : FORT ) a subi un remaniement de son équipe de direction en septembre à la suite du départ du PDG Aydin Kilic, qui a rejoint la société d’exploitation de crypto-monnaies Hive Blockchain en tant que président et COO. Antonin Scalia et Drew Armstrong ont rejoint Fortress de Galaxy Digital en tant que PDG et COO respectivement.

