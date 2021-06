Fortum cède sa participation dans des projets solaires de 500 MW en Inde à Actis

in

Les projets dont Fortum se désinvestit sont deux centrales solaires de 250 MW chacune situées respectivement au Karnataka et au Rajasthan.

La société énergétique européenne Fortum a signé un accord pour céder sa participation dans 500 mégawatts (MW) de projets solaires situés en Inde à la société mondiale d’investissement dans les infrastructures Actis. La transaction sans numéraire devrait réduire la dette de Fortum d’environ Rs 2 482 crore (280 millions d’euros). Les projets dont Fortum se désinvestit sont deux centrales solaires de 250 MW chacune situées respectivement au Karnataka et au Rajasthan. “Les parties ont également signé un accord global visant de nouveaux investissements dans des centrales solaires en Inde”, indique le communiqué de Fortum.

Fortum a développé des projets solaires de 680 MW en Inde depuis 2013 et a vendu la majorité de ses actions dans ces centrales, conformément au modèle commercial de construction-exploitation-transfert de l’entreprise. « Il s’agit d’une étape importante pour Actis alors que nous renforçons davantage notre présence en Inde en nous appuyant sur nos réalisations à ce jour », a déclaré Mikael Karlsson, partenaire et responsable des infrastructures énergétiques chez Actis.

En août 2014, Actis a engagé 280 millions de dollars pour établir une plate-forme indienne d’énergie renouvelable détenue à 100 %, Ostro Energy. En 2018, Actis a annoncé la vente d’Ostro Energy à ReNew Power. En 2020, Actis a finalisé l’acquisition de deux projets solaires situés dans l’Andhra Pradesh et le Madhya Pradesh totalisant 400 MW auprès d’Acme Solar. Actuellement, Sprng Energy, soutenu par Actis, compte 1 064 MW de projets solaires et 497,5 MW de projets éoliens dans le pays, dont 350 MW éoliens et 672,5 MW solaires sont déjà opérationnels.

