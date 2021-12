Forum Reagan sur la défense nationale : des experts affirment que le retrait de l’Afghanistan a nui à la fiabilité des États-Unis avec leurs partenaires mondiaux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des experts de haut niveau ont averti samedi lors du Reagan National Defense Forum que la position des États-Unis en tant que « partenaire de choix » parmi les alliés mondiaux s’était affaiblie à la suite du retrait chaotique d’Afghanistan.

Le sénateur républicain de l’Iowa, Joni Ernst, a rejoint samedi de hauts responsables lors du Regan National Defence Forum à Simi Valley, en Californie, et a déclaré lors d’un panel que la crédibilité des États-Unis avait été « compromise l’année dernière par le retrait précipité et aléatoire de l’Afghanistan ».

Les experts craignent qu’un changement de pouvoir mondial ne soit en jeu si d’autres dirigeants mondiaux sont sceptiques quant à la fiabilité des États-Unis pour agir en tant que partenaire solide.

L’administration Biden a reçu une réaction rapide au pays et à l’étranger après que les talibans ont rapidement pris le contrôle de Kaboul alors que les États-Unis terminaient la guerre de 20 ans en Afghanistan au cours de l’été.

Ernst a déclaré que lors du Forum sur la sécurité internationale d’Halifax le mois dernier, « beaucoup de nos alliés et partenaires traditionnels » l’ont prise à part et ont remis en question ce qui s’était passé en août. « Ils ne se tournent pas vers nous et ne voient pas de leadership en ce moment », a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons pas simplement continuer à promettre d’être le partenaire de choix.

« Nous devons agir dans ce domaine et montrer au reste du monde que nous sommes le partenaire de choix », a ajouté Ernst.

Le sénateur de l’Iowa n’était pas seul dans ses préoccupations.

L’ancien chef de cabinet adjoint du président George W. Bush, Karl Rove, a déclaré samedi lors du panel que les deux dernières administrations n’avaient pas informé le public de la mission américaine en Afghanistan.

« Le public américain a tendance à faire confiance à ses dirigeants », a déclaré Rove, pointant du doigt un sondage du Regan National Defence Forum qui a révélé qu’un Américain sur cinq n’était pas sûr que les États-Unis auraient dû quitter l’Afghanistan.

« Que se serait-il passé si nous avions eu une description au cours des dernières années de ce qu’était réellement notre mission – que nous avions mis fin à la mission de combat, que nous fournissions des renseignements, un soutien aérien et une formation ? » s’interrogea-t-il.

Rove a fait valoir que si le public américain avait su pourquoi les États-Unis étaient toujours en Afghanistan, il y aurait probablement eu plus de soutien public pour maintenir une présence militaire dans la région.

« Cela reflète moins la situation du peuple américain et plus l’échec de ses dirigeants à se faire entendre sur ces questions importantes, comme dire que nous avons besoin d’alliés, nous devons être engagés dans le monde », a-t-il ajouté.

Ernst, qui a servi dans l’armée, était d’accord avec l’argument de Rove et a déclaré: « Cela devrait toujours être l’Amérique d’abord, mais pas seulement l’Amérique. »

Les sentiments des panélistes montrent une rupture brutale de l’administration Biden avec les politiques centristes de l’administration Trump qui coupent les liens internationaux et se concentrent uniquement sur les intérêts américains.

« Nous devons mieux expliquer pourquoi l’Amérique doit s’engager à l’échelle mondiale », a déclaré Ernst. « Et nous n’avons pas vu cela depuis peut-être quelques décennies maintenant. »

« Je pense que si le public savait et que nous avions plus de transparence sur les raisons pour lesquelles nous sommes dans certaines régions du monde, ils seraient beaucoup plus favorables », a-t-elle ajouté.