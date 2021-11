Forza Horizon 5 ajoute des interprètes en langue des signes pour les cinématiques

Nous savons déjà que Microsoft a une longueur d’avance en matière d’accessibilité dans les jeux, et maintenant la société a fait un pas de plus en promettant d’ajouter la prise en charge de la langue des signes à Forza Horizon 5.

Dans un article sur Xbox Wire, Mike Brown (directeur créatif du développeur de Forza Horizon 5 Playground Games), a expliqué les différentes manières dont le jeu a été rendu plus accessible aux joueurs handicapés, notant le mode daltonien, la synthèse vocale options et la myriade d’options de sous-titres qui ont été ajoutées au jeu.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

« De nombreuses fonctionnalités d’accessibilité trouvées dans le jeu ont été créées en partenariat avec des joueurs de la communauté des jeux et des personnes handicapées, dont beaucoup ont partagé leurs expériences et les obstacles auxquels ils ont été confrontés en jouant avec nous », a expliqué Brown.

« Dans cet esprit, l’équipe est ravie de partager que nous travaillons également sur la prise en charge de la langue des signes américaine (ASL) et de la langue des signes britannique (BSL) pour les cinématiques dans Forza Horizon 5. Bientôt, cette fonctionnalité inclura une image dans l’image. s’afficher près du bas de l’écran d’un interprète ASL/BSL pendant les cinématiques du jeu. »

La mise à jour devrait arriver «peu de temps après le lancement» – c’est-à-dire demain (9 novembre).

Fait intéressant, le jeu vous permet également de ralentir toute la vitesse du jeu, vous permettant de jouer au même jeu un peu plus lentement si vous en avez besoin – idéal pour les joueurs qui n’ont peut-être pas la vitesse de réaction généralement nécessaire pour jouer à des jeux de course à indice d’octane élevé. .

Cela s’étend même aux options de personnalisation des personnages, qui vous permettent de choisir des prothèses pour votre personnage afin de mieux représenter ces joueurs.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Parallèlement au phénoménal Xbox Adaptive Controller, aux efforts concertés pour rendre son Store plus lisible pour les personnes handicapées et à une célébration d’un mois du jeu accessible, l’ajout de la langue des signes américaine et de la langue des signes britannique au jeu montre que Microsoft fait plus que juste dire que ce sera plus inclusif – c’est prendre des mesures significatives pour améliorer le jeu pour tout le monde.

Forza Horizon 5 sort le 9 novembre pour Xbox Series X/S, Xbox One et PC – et il a déjà attiré plus d’un million de joueurs.