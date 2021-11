Forza Horizon 5 atteint 6 millions de joueurs pendant la semaine de lancement

Forza Horizon 5 est l’une des plus grosses sorties de l’année pour Xbox Game Studios. Il semble que de nombreux joueurs apprécient le jeu car il a déjà atteint 6 millions de joueurs et c’est toujours la semaine de lancement du jeu.

Le directeur général du marketing de Xbox Games, Aaron Greenberg, a également déclaré que le jeu avait également établi le record de la meilleure semaine de lancement de Xbox Game Studios. Il est important de noter que les joueurs ont un accès anticipé au jeu depuis le 5 novembre s’ils ont acheté l’édition Premium. Sinon, il a été officiellement lancé pour tout le monde le 9 novembre. Malgré tout, il est impressionnant de voir la base de joueurs si élevée en seulement une semaine. Il a été signalé pour la dernière fois que 4,5 millions de joueurs ont consulté Forza Horizon 5 depuis son lancement le 9 novembre, mais il a maintenant dépassé ce chiffre à 6 millions et continue de grimper.

Vous êtes tous incroyables, non seulement nous avons établi le record du plus grand lancement de Xbox Game Studios jamais réalisé, mais maintenant plus de 6 millions de joueurs et en croissance, toujours au cours de notre semaine de lancement ! 🤯💚 #ForzaHorizon5 https://t.co/kiTB3eGknp

– Aaron Greenberg ️💚U (@aarongreenberg) 11 novembre 2021