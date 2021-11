Forza Horizon 5 compte déjà plus de 4,5 millions de joueurs

Si tu pensais Forza Horizon 5La version de Mexico attirant 1 million de joueurs avant le lancement était impressionnante, vous allez être surpris par le nombre de joueurs que le jeu a obtenu à sa date de sortie réelle.

Selon un tweet du patron de Xbox Phil Spencer, le jeu a vu un nombre de joueurs de plus de 4,5 millions le 9 novembre – le jour de sortie officiel et réel du titre. Beaucoup de ces joueurs étaient déjà dans le jeu avant le lancement, grâce aux achats de l’édition Premium du jeu (ce qui vous coûte 99 $ / 85 £).

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

« Nous avons investi pendant des années dans Xbox afin que plus de gens puissent jouer », a déclaré Spencer dans le tweet. « Avec plus de 4,5 millions de joueurs à ce jour sur PC, cloud et console, Forza Horizon 5 montre que cette promesse prend vie. » Il a poursuivi en notant qu’il s’agissait du plus grand jour de lancement d’un jeu Xbox Game Studios à ce jour et que le nombre de joueurs de pointe simultanés est trois fois plus élevé que celui de Forza Horizon 4. Nous avons probablement le Xbox Game Pass et des critiques stellaires à remercier. pour ça.

Notre propre Tom Orry s’est imprégné de l’ambiance du Mexique et s’est profondément amusé dans le processus – à tel point qu’il ne voulait pas gâcher l’expérience en se précipitant dans le jeu pour marquer un point dans ses pensées.

En plus de graphismes incroyables, d’une bande-son époustouflante et bien plus encore, le jeu est loué pour ses merveilleuses options d’accessibilité – y compris des interprètes en langue des signes – qui ont fait l’objet de nombreux éloges sur les réseaux sociaux.

Forza Horizon 5 est maintenant disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.